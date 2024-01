La Vis perde l’esterno Da Pozzo. Mercato: attesi gli ultimi colpi

La Vis sta preparando con cura la gara con il Gubbio in programma venerdì alle 20,45 allo stadio "Benelli". I biancorossi non avranno Da Pozzo, che ha riportato una infiammazione all’adduttore e non sarà disponibile per alcune settimane. Denis Tonucci e Jack De Vries continuano invece il percorso di recupero, mentre per Joel Obi prosegue il lavoro di potenziamento atletico.

Mercato. Intanto si anima il mercato della serie C, giunto alle battute finali, con le squadre che si stanno rafforzando per lo sprint finale. Attesi tra oggi, giorno di chiusura, i colpi maggiori. La Vis potrebbe rinforzarsi alla voce under, se capiterà l’occasione giusta. Il Gubbio, atteso a Pesaro fra due giorni, puntella la difesa con Calabrese del Padova. Giovane di belle speranze ma già quotato in C, a 21 anni cerca spazio in Umbria dopo avere chiuso la sua esperienza in Veneto con quattro presenze nella Coppa Italia di serie C. La Fermana ha concluso per il prestito del difensore del Sudtirol Jonas Heinz, che in questo campionato ha giocato sei gare a Taranto. Sempre la Fermana ha liberato ieri l’attaccante Montini che non rientra più nei piani e con cui si è arrivati alla risoluzione consensuale. Altro giocatore in partenza, per fare spazio ad eventuali colpi di oggi, è Lavarone destinato al Prato.

Su muove anche l’Ancona che sarà al "Benelli" il 14 aprile alle 20,45. Dal Giugliano arriva il centrocampista greco Vogiatzis con la formula del prestito. Sempre i dorici stanno facendo di tutto per riportare a casa la punta Rolfini.

La Spal di Colucci sta per chiudere per il forte difensore Luca Ghiringhelli del Sudtirol. L’ex Vis Stramaccioni potrebbe lasciare la Juve Next gen per approdare al Brescia, mentre in bianconeri arriva Pedro Felipe dal Palmeiras, su cui la società bianconera ha investito due milioni di euro.

Dopo il pareggio con la Vis, la Virtus Entella si rafforza ingaggiando dal Modena con la formula del prestito Giovannini, classe 2001. A Chiavari arriva anche il difensore del Padova Granata (classe 2000). Il Rimini ha messo nero su bianco per il portiere Nocchi, portiere classe 1990, attualmente svincolato. Per lui contratto fino a giugno.

Settore giovanile. Nell’ultimo turno bel pareggio della squadra Primavera che ha pareggiato a Catanzaro 2-2 con reti per i biancorossi di Sartini e Pierluigi. Sconfitta per l’Under 17 a Foggia 1-0, un ko vendicato dai compagni di squadra dell’Under 15 che sempre a Foggia nello scorso fine settimana hanno vinto per 3-2 grazie ai gol di Marzi, Tosi e Cerbini. Pirotecnico pareggio in casa per gli Under 13 con la Ternana: finisce 3-3 con doppietta di Casadei e terzo gol di Cela. Perde ad Ancona l’Under 12 per 4-3 (doppietta di Ceccarani, poi D’Apolito). Infine doppia sconfitta per Under 16 (0-2 con la Turris) e Under 14 (0-7 con la Roma)