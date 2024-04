La Vis perde Mattioli e Peixoto per la Juve. Playout: l’obiettivo è scavalcare Recanati

Cosa succederà adesso? E’ quanto si chiedono i tifosi della Vis che cominciano a toccare con la mano la possibilità di giocare i playout, scampati per un soffio nelle ultime stagioni ma sempre più probabili in questa che sta per concludersi e che vedrà l’ultimo atto domenica al "Benelli" con l’inedito confronto contro la squadra B della Juventus.

Se si analizza la posizione di classifica e le possibili combinazioni, si capisce subito che per la Vis i playout sono praticamente sicuri. La Recanatese, che precede i pesaresi in classifica di due punti, per sperare di salvarsi senza spareggi dovrebbe vincere a Chiavari con l’Entella e sperare così di agganciare l’Ancona che si trova a quota 41, ovvero tre lunghezze più avanti. Una ipotesi altamente improbabile per una serie di motivi. Primo perché l’Entella che attende la Recanatese deve conquistare almeno un punto per essere certa di restare in serie C senza spareggi salvezza. secondo perché dallo stadio "Del Conero" dovrebbero arrivare notizie alquanto improbabili, ovvero: Ancona sconfitta in casa dalla Lucchese che è già salva e che non può più sperare nell’ingresso nella zona playoff. Non solo. Se anche leopardiani e dorici arrivassero a pari punti, gli scontri diretti sarebbero in parità, ma la differenza reti premierebbe nettamente l’Ancona (sette gol di differenza). Insomma i dorici dovrebbero perdere 3-0 in casa con la Lucchese e la Recanatese vincere quattro a zero a Chiavari. Siamo all’assurdo.

Viceversa se la Vis Pesaro batte la Juventus next gen e Recanati non fa altrettanto in trasferta con l’Entella, Pesaro, che tra l’altro è avanti nella differenza reti (scontri diretti in parità in caso di arrivo con lo stesso punteggio in classifica), scavalcherebbe Recanati, assicurandosi la seconda gara in casa il 19 maggio con due risultati su tre a disposizione. Intanto difficilmente la Vis avrà Obi e Tonucci per domenica.

Giudice sportivo. Squalificati per una giornata i seguenti giocatori del girone B della serie C: Di Santo e Tiritiello (Lucchese), Peixoto e Mattioli (Vis Pesaro), Idda (Torres), Scorza (Fermana), Squizzato (Pescara), Langella, Lamesta, Lepri e Morra (Rimini), Gaddini (Arezzo), Torrasi (Perugia), Gambale (Pineto). Allenatori: un turno a Gorgone (Lucchese). Ammende: duemila euro ad Ancona, Lucchese e Pescara per 2000 euro, 1500 alla Carrarese.

Designazioni. Vis Pesaro-Juventus Next Gen, in programma allo stadio "Benelli" domenica alle 16 (ultima giornata della stagione regolare), sarà arbitrata da Matteo Canci di Carrara, assistito da Brunozzi, Giudice e (quarto ufficiale) Panici.