La Vis Pesaro a Sassari con la fame di punti. Torres aggressiva, serve gara autoritaria

Partita importante quanto probante per la Vis, che oggi alle 17,30 (diretta Sky streaming) affronta in trasferta la Sassari Torres, una delle protagoniste del campionato di serie C, seconda solo al super Cesena. La Torres ha vinto sei delle ultime sette partite, fermandosi solo ad Ancona con il pareggio di 1-1. Una squadra votata al gioco quella di Greco, che in casa cerca di imporre il proprio ritmo pressando alto e provando a togliere subito l’iniziativa all’avversaria di turno, anche con l’azione dei due esterni rapidi: Zecca a destra e Zambataro a sinistra, giocatori di esperienza e che sanno saltare l’uomo creando superiorità numerica. Zambataro l’anno scorso ha vinto il campionato con il Lecco, mentre Zecca è stato a Cesena.

Il bomber è Ruocco che ha segnato 12 gol seguito da Fishnaller che ne ha segnati 11. In difesa solo gente esperta: il centrale Antonelli, poi sulla destra Idda e a sinistra Danetto, tutti e tre over. Assenti da tempo Fabriani, Sanat e Kujabi. I sardi non schierano under e non fanno minutaggio con i giovani. Il presidente è Stefano Udassi, ex calciatore, scelto dalla proprietà ovvero da Pierluigi Pinna e Andrea Maddau, due industriali sassaresi titolari di un’azienda informatica che lavora in tutto il mondo (Abinsula): "Vogliamo fare meglio dell’anno scorso, quando ci siamo salvati senza playout", avevano promesso. Il loro intento si è realizzato. I due presidenti hanno migliorato di anno in anno la rosa fino a lottare per il secondo posto e puntare dritto alla B attraverso gli spareggi.

Oggi al "Vanni Sanna" sono attesi circa 3500 spettatori. In Sardegna è quasi estate: ieri c’erano 23 gradi. La Vis si presenta a questo appuntamento senza Valdifiori ma con la consapevolezza che può stare in partita così come ha fatto con il Cesena, se metterà la stessa intensità e applicazione tattica. Banchieri dovrebbe affidarsi alla stessa formazione con poche possibili varianti. Una potrebbe essere il ballottaggio tra Nina e Iervolino, ma anche Da Pozzo e Loru potrebbero avere qualche possibilità. Ancora assenti De Vries e Obi. Ma al di là degli uomini Banchieri punta sull’atteggiamento. Una ventina i tifosi al seguito.

Così in campo, stadio "Vanni Sanna" ore 17,30.

TORRES 3-4-2-1 Zaccagno; Idda, Antonelli, Dametto; Zecca, Giorico, Mastinu, Zambataro; Ruocco, Fischnaller, Scotto. All. Greco. A disp. Garau, Cester, Petriccione, Pinna, Liviero, Masala, Rosi, Lora, Nunziatini, Goglino, Diakité

VIS : Neri F., Neri G.M., Tonucci, Zagnoni; Mattioli, Iervolino, Rossetti, Karlsson, Di Paola, Pucciarelli; Nicastro. All.Banchieri; a disposizione: Mariani, Polverino, Nina, Ceccacci, Loru, Pierluigi, Pecile, Peixoto,Bastianelli, Gulli, Da Pozzo, Molina, Mamona, Kemayou.

Arbitro: Mirabella di Napoli