La Vis punta sui giovani di prospettiva. Vicino l’ingaggio dell’attaccante Okoro

"Preferisco averli tutti e subito", ha detto Roberto Stellone. Piuttosto che imbarcarsi in trattative lunghe e complesse a ridosso del campionato, inseguendo improbabili colpi last minute, il tecnico della Vis ha espresso la sua preferenza: una rosa per massima parte (80-90 per cento) già costruita prima del ritiro, su cui lavorare con calma. Ebbene, rischia di essere accontentato. Il fatto che abbia espresso il suo gradimento per quanto fatto finora ("Sono molto soddisfatto") fa capire che siamo a buon punto. Se finora non ci sono state le firme, è solo perché i contratti non si possono sottoscrivere prima di luglio, ma gli accordi ci sono, eccome. In qualche caso c’è pure una concorrenza serrata, ma la società conta sulla sua capacità di convincimento.

Che i giocatori siano stati tutti individuati, è noto. Così come è

chiaro come quelli appartenenti al cosiddetto "piano A" siano molto vicini alla Vis. Luca Paganini è stato il primo, ed il fatto che sia un fedelissimo di Stellone non lascia dubbi. E’ praticamente tutto fatto anche per l’ex Fermana Ousmane Niang, elemento tra i più duttili del centrocampo, altra caratteristica chiesta espressamente dal tecnico. E pure il difensore centrale Davide Bove, ex Crotone in scadenza di contratto, può considerarsi arruolato. A questo punto, per restare ai ruoli chiave, mancherebbero un paio di pedine. Il portiere innanzitutto: Filippo Rinaldi, ex Olbia, è la prima scelta; che il ragazzo del Parma diventerà effettivamente vissino non si può dire, perché su di lui

ci sono altre società; la Vis intanto si sta orientando anche su altri profili. Altra pedina importante: l’esterno mancino di centrocampo. La prima scelta è nota: Antonio David, classe 2005, uno che si è fatto largo nel super Cesena dominatore dell’ultimo campionato.

Stellone dà grande importanza agli esterni di centrocampo, dove necessitano due coppie di giocatori di gamba e intercambiabili. A destra ci siamo con Paganini e il rinnovo del prestito di Da Pozzo. A sinistra, dovesse andare in porto l’affare con il Cesena, l’incastro avverrebbe con Niang e David. Altrimenti, l’alternativa a David è Jacopo Antolini, classe 2004, esterno sinistro del Torino, 16 presenze in Primavera 1, già in ritiro con la prima squadra nella scorsa stagione. Quanto agli altri under in arrivo, il proficuo canale col Venezia porterà in biancorosso il difensore centrale Busato e il trequartista Tavernaro, così come dal Cagliari è atteso l’altro centrale difensivo Palomba, che ha già fatto esperienza in C con l’Olbia. Un nome nuovo, infine, è quello del candidato under per l’attacco, alle spalle di Nicastro, Molina e Cannavò: trattasi di Alvin Obinna Okoro, classe 2005, altro prodotto del vivaio del Venezia. Nigeriano, seconda punta, ha totalizzato 26 presenze, 10 reti e 2 assist con la Primavera dei lagunari.