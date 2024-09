Genoa-Juventus 0-3, Vlahovic sblocca la Vecchia Signora

Genova, 28 settembre 2024 - La Juventus si sblocca e dopo tre pareggi a reti bianche torna al successo in campionato. Nel silenzio di Marassi, i bianconeri festeggiano il successo per 3-0. E' Vlahovic ad abbattere la resistenza del Genoa, che tiene botta per tutto il primo tempo. Poi a inizio ripresa è decisivo il rigore causato dal tocco di mano nella propria area di de Winter. Il serbo trasforma il penalty e poi raddoppia dopo pochissimo. Nel finale c'è gloria anche per il rientrante Conceicao, che sigla l'ultima rete dei suoi. Con questo punteggio Madama diventa la compagine con l’imbattibilità iniziale più lunga a inizio campionato nell’era dei tre punti a vittoria e sale momentaneamente da sola in testa alla classifica.

Le scelte degli allenatori

Genoa (3-5-2): Gollini; de Winter, Bani, Vasquez; Zanoli, Frendrup, Badelj, Miretti, Ahanor; Pinamonti, Vitinha. All. Gilardino.

Juventus (4-2-3-1): Perin; Danilo, Bremer, Kalulu, Rouhi; Fagioli, McKennie; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta.

Primo tempo

Partenza coraggiosa del Genoa, che nei primissimi minuti si fa preferire, senza pur creare grossi pericoli dalle parti dell'ex Perin. Con il trascorrere del tempo però cresce la Juventus, che comincia a prendere il pallino del gioco in mano. La prima situazione interessante per i bianconeri nasce al 17' da una combinazione fra Nico Gonzalez e Koopmeiners, con l'olandese a spedire sul fondo un tiro-cross. Al 25' Gilardino perde Badelj per un problema muscolare: al suo posto va dentro Bohinen. Bohinen che al 33' commette fallo quasi al limite dell'area su McKennie: sul punto di battuta si presenta Vlahovic, che manda la sfera di poco alta sopra la traversa. L'ultimo sussulto della prima frazione è firmato Nico Gonzalez, che se ne va sulla sua fascia di competenza, ma la difesa del Grifone si salva. All'intervallo il risultato è ancora bloccato sullo 0-0.

Secondo tempo

In apertura di ripresa ecco subito l'episodio che lancia la Vecchia Signora: de Winter tocca di mano nella propria area e per il direttore di gara Colombo non ha dubbi e indica il dischetto. Dischetto sul quale va Vlahovic, che al 48' non perdona a Gollini. Come già accaduto contro Como e Verona, il vantaggio dà entusiasmo ai piemontesi, che infatti raddoppiano nel giro di pochi minuti. Al 55' Koopmeiners verticalizza per Vlahovic, che con il suo amato mancino gonfia nuovamente la rete. Primi cambi per Thiago Motta, che inserisce Douglas Luiz e il rientrante Conceicao al posto di McKennie e Nico Gonzalez. Al 64' il portoghese è subito protagonista: il classe 2002 mette in mezzo il pallone trovando Koopmeiners, che incredibilmente colpisce la traversa, divorandosi il 3-0. Sostituzioni pure per Gilardino: Matturro, Ankeje e Kasa rilevano Vitinha, Ahanor e Miretti. La Juventus è in totale controllo e allora Thiago Motta ragiona anche in vista di Lipsia, spedendo in campo Cambiaso, Thuram e Savona per Kalulu, Rouhi e Yildiz. Basta qualche secondo a Thuram per farsi vedere: sugli sviluppi di un angolo la sua zuccata non inquadra il bersaglio grosso. Stesso discorso per un colpo di testa all'82' di Vlahovic, arrivato dopo una bella manovra degli ospiti. Il Genoa finalmente tira fuori la testa dalla sabbia con una conclusione di Bohinen, che - deviata - termina in angolo, e soprattutto con il sinistro di Pinamonti, che costringe Perin al primo intervento della sua partita. Non può nulla invece Gollini al 89', quando Conceicao lo buca, sfruttando al meglio l'assist di Thuram e il velo di Koopmeiners.

Il tabellino

Genoa - Juventus 0-3

Genoa (3-5-2): Gollini; De Winter, Bani, Vasquez; Zanoli (85′ Sabelli), Frendrup, Badelj (C) (24′ Bohinen), Miretti (69′ Kassa), Ahanor (69′ Matturro); Pinamonti, Vitinha (69′ Ankeye). All. Gilardino. A disposizione Leali, Sommariva, Thorsby, Martin, Vogliacco, Ekhator, Marcandalli. Juventus (4-2-3-1): Perin; Danilo, Kalulu (74′ Savona), Bremer, Rouhi (74′ Cambiaso); Fagioli, McKennie (61′ Douglas Luiz); Nico Gonzalez (61′ Conceicao), Koopmeiners, Yildiz (74′ Thuram); Vlahovic. All. Thiago Motta. A disposizione Di Gregorio, Pinsoglio, Gatti, Locatelli, Cabal, Mbangula.

Marcatori: 48′ e 55′ Vlahovic, 89′ Conceicao. Note: ammoniti Frendrup, Fagioli e Vasquez. Arbitro: Colombo di Como.

Leggi anche: L'Inter riparte con Lautaro Martinez: doppietta e Udinese battuta