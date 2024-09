Napoli-Monza, probabili formazioni e dove vederla. A destra torna Politano

Napoli, 28 settembre 2024 - Il pokerissimo inflitto al Palermo ha portato in dote al Napoli gli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Lazio ma anche tante nuove consapevolezze relative alla qualità e alla profondità della rosa: due doti che Antonio Conte vuole sfruttare già nella gara contro il Monza, in programma domenica 29 settembre alle 20.45 al Maradona, e dunque a prescindere dall'impegno infrasettimanale che quest'anno, senza competizioni europee, è dato dalla sola coppa nazionale.

Le probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Caprile; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. Allenatore: Conte Monza (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Pereira, Bianco, Bondo, Kyriakopoulos; Maldini, Pessina; Djuric. Allenatore: Nesta

Orario e dove vedere Napoli-Monza in tv e streaming

Napoli-Monza (fischio d'inizio alle 20.45) sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn, la cui app è disponibile anche sui dispositivi PlayStation, Xbox, TimVision Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Per coloro che sono in possesso anche di un abbonamento a Sky, la partita potrà essere vista sul canale 215 del decoder satellitare dopo aver attivato l'opzione 'Zona Dazn'.

Qui Napoli

All'infortunato Alex Meret, che tornerà solo dopo la sosta, potrebbe aggiungersi Michael Folorunsho, già assente con il Palermo e a forte rischio anche per il Monza: a parte questi grattacapi, c'è abbondanza per Conte, che punta a riproporre il 4-3-3 utilizzato all'Allianz Stadium contro la Juventus dopo l'esperimento del 4-2-3-1 visto con ottimo profitto in Coppa Italia. Tra i pali dunque toccherà a Elia Caprile, protetto da capitan Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Alessandro Buongiorno e Mathias Olivera, con André-Frank Zambo Anguissa, Stanislav Lobotka e Scott McTominay a centrocampo. In attacco alberga di fatto l'unico ballottaggio di giornata: quello ormai consueto a destra tra Matteo Politano e David Neres, con il primo in pole position nonostante la grande prova del secondo contro il Palermo, con tanto di primo gol siglato in azzurro. A sinistra ci sarà invece Khvicha Kvaratskhelia, con Romelu Lukaku pronto a tornare a stazionare al centro del reparto avanzato.

Qui Monza

Le prestazioni ci sono, i risultati meno e il Maradona sulla carta non sembra il campo più propizio per cercare la prima vittoria in campionato: Alessandro Nesta, ancora privo degli infortunati Alessio Cragno, Patrick Ciurria, Samuele Birindelli, Samuele Vignato e Roberto Gagliardini, prova a cambiare le carte in tavola del suo Monza virando su un 3-4-2-1 aperto da Stefano Turati, a sua volta protetto da Armando Izzo, Pablo Marì e Andrea Carboni, con Pedro Pereira e Georgios Kyriakopoulos sugli esterni e la coppia composta da Alessandro Bianco e Warren Bondo all'altezza della mediana. L'unica punta sarà Milan Djuric, assistito da Daniel Maldini e capitan Matteo Pessina.

