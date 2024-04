La Vis senza Rossetti con il Sestri. Sandreani porta la Primavera ai playoff

La Vis non avrà con il Sestri Levante uno dei giocatori più impiegati nel girone di ritorno. Rossetti è stato infatti squalificato per un turno. Queste le altre squalifiche del girone B della serie C. Calciatori: una giornata a Montebugnoli, Ragatzù e Bianchimano (Olbia), Troiano e Parlanti (Sestri Levante). Allenatori: una giornata a Gatti (Perugia) e Franzese (Vis Pesaro). Dirigenti: inibizione fino al 23 aprile a Delli Carri (Pescara). Ammende: Ancona 1200 euro Arezzo 800 euro.

Designazioni. Sestri LevanteVis (domenica ore 16,30): dirige Stefano Nicolini di Brescia, assistito da D’ Angelo di Perugia e Parisi di Bari, quarto ufficiale Bortolussi di Nichelino.

Tifosi. Sono già in vendita i biglietti per la gara con il Sestri levante, match valevole per la 37ª giornata del campionato di Serie C-Now che si disputerà domenica 21 aprile alle ore 16.30 allo stadio Silvio Piola di Vercelli. La prevendita dei biglietti è attiva fino alle ore 19 di sabato 20 aprile. I tagliandi saranno disponibili nei punti vendita del circuito Etes e online sul sito www.etes.it. Per il settore ospiti (curva est) il costo è di 12 euro più i diritti prevendita (Prezzo unico, under 8 gratis). Il giorno della gara non sarà possibile acquistare i biglietti per il settore ospiti.

Primavera. La Vis Pesaro Primavera termina la regular season qualificandosi ai play off di Primavera 3 (girone B). La formazione allenata da mister Sandreani, grazie ai 42 punti guadagnati che hanno fruttato un ottimo quarto posto, avrà la possibilità di giocarsi la promozione al Campionato Primavera 2 2024-2025. La società in una nota "si complimenta con la squadra e lo staff per questo risultato, frutto di un lavoro sinergico che ha portato al raggiungimento dell’obiettivo per la seconda volta in 3 anni. Al contempo, augura loro il miglior cammino possibile ai Play Off e invita tutta la città a sostenere i ragazzi in questo primo e decisivo step". Appuntamento a sabato 20 aprile alle ore 15 al Tonino Benelli di Pesaro per Vis Pesaro-Juve Stabia, gara di andata del primo turno fase del girone (ingresso unico a 5 euro). La vincente affronterà Catanzaro o Virtus Francavilla, altra gara del primo turno.