La Vis si consola con la grinta di Bove: "Pineto? Ci riprenderemo i punti persi"

E’ un punto che lascia interdetta la Vis, quello conquistato a Sestri Levante. Un punto dal quale la squadra di Stellone ha ricominciato la settimana di allenamenti in vista di un altra durissima prova domenica, contro il Pineto, altra squadra che, come il Sestri, ha pesantemente bisogno di punti. Specie per come si stanno mettendo le cose in Abruzzo dove si avvertono movimenti tellurici dalle parti della panchina. La Vis potrebbe ritrovarsi di fronte un allenatore che conosce molto bene, e viceversa, quell’Amaolo che in un passato nemmeno troppo remoto ha contribuito in modo fondamentale alla salvezza dei biancorossi e che non rimase a Pesaro per motivi di lavoro personali. Un allenatore concreto, capace e soprattutto in grado di motivare i suoi giocatori. Amaolo potrebbe prendere il posto già da oggi di Cudini e guidare il Pineto a Pesaro domenica alle 17,30.

Intanto la Vis medita sul pareggio per provare a farne tesoro. Il difensore Bove, tra i più brillanti in questo avvio di stagione, ammette che è uno di quei risultati che "lascia interdetti. E’ stata una partita combattuta. Noi meritavano i tre punti, ma forse abbiamo sprecato troppe occasioni soprattutto nel primo tempo. Nel secondo invece ci siamo abbassati un po’ e poi è arrivata l’espulsione che ci ha condizionati. Loro comunque hanno avuto poche occasioni per andare in rete".

Quindi un inciso che serva da lezione per il futuro: "Forse dovevamo difendere meglio sulle palle inattive". resta comunque nel gruppo, specie dopo avere rivisto l’azione, che "il rigore su Palomba fosse netto", ammette Bove che però cerca di farsene una ragione: "E’andata così, ci teniamo il punto, il pareggio è meglio della sconfitta, vediamo l’aspetto positivo". Quanto alla prestazione, "stiamo migliorando – commenta Bove – partita dopo partita, l’atteggiamento è sempre giusto, su questo non si può non essere d’accordo guardando le prestazioni della squadra. Certo, dobbiamo migliorare ancora e mister Stellone durante gli allenamenti insiste proprio su alcuni aspetti per crescere. Ma penso che nel complesso sta facendo bene. Ci manca qualche punto rispetto a quello che abbiamo espresso in campo, ma cercheremo di andarcelo a prendere domenica prossima con il Pineto".

Le altre. E’ arrivato il deferimento al tribunale federale per la Ternana che ora rischia punti di penalizzazione per mancato pagamento dell’Irpef. Invece la Lucchese ha perfezionato ieri due acquisti: il difensore classe 2002 Cartano, svincolato dalla Carrarese, al posto di Ciucci che ha risolto il contratto scendendo di categoria. Ingaggiato anche il 2007 Mozzillo del Pescara. Infine il Pontedera ha scelto Menichini per la panchina.