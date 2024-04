La volata salvezza. Pro Sesto, serve l’impresa. Nove punti da recuperare per sperare nei playout

La vittoria contro il Lumezzane nell’ultimo turno di campionato ha dato nuova linfa alla Pro Sesto, pur non avendo modificato la situazione di classifica. Complice il successo della Pergolettese, sedicesima, le lunghezze da recuperare sono rimaste nove e c’è una partita in meno a disposizione per ridurre il distacco e assicurarsi almeno l’accesso ai playout, garantito ai biancocelesti come penultima solo in caso di arrivo con otto o meno punti dalla potenziale rivale agli spareggi. Ad oggi, quindi, la retrocessione sarebbe immediata, così come per l’Alessandria. Un peccato, soprattutto considerando quello che il tecnico Daniele Angellotti è riuscito a trasferire ai suoi dopo la promozione dalla Primavera alla prima squadra.

Il gruppo esprime un calcio molto meno “sparagnino“, più votato all’attacco. Anche rischioso in taluni casi, ma col poco tempo a disposizione non c’è altra via. Sabato alle 18.30 il calendario prevede il penultimo turno in casa dell’Atalanta Under 23, quinta in classifica e col Legnago a un solo punto, obbligata quindi a muovere la classifica per difendere la posizione.

L’ultimo turno sarà invece in casa contro la Pro Patria, che ad oggi ha ancora speranze di entrare nei playoff. Dovesse arrivare al successivo fine settimana con le stesse condizioni sarebbe un altro scoglio complicato, nonché un secondo derby lombardo consecutivo proprio nel momento clou della stagione.