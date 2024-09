L’Acf Foligno debutta in casa. Manni: "Esame importante"

Finalmente il grande giorno è arrivato. Oggi per l’Acf Foligno i Alessandro Manni va in scena la ‘prima’ nel campionato di serie D. A tenere a battesimo Tomassini e soci allo stadio Blasone (fischio di inizio ore 15) sarà l’undici toscano del Terranuova Traiana. Un esordio che l’Acf è intenzionata a bagnare con un risultato positivo per concretizzare al meglio quelle certezze arrivate dalle amichevoli. Potenzialità dalle quali l’Acf in un campionato difficile, incerto e pieno di insidie partire con il piede giusto potrebbe rappresentare una grossa iniezione di fiducia per i protagonisti in campo, per i dirigenti e per i tifosi, che aspettano con ansia ma fiduciosi individuare le qualità tecniche di un organico che si presenta al via con una identità di squadra consapevole delle difficoltà che l’aspettano ma altrettanto pronta a soffrire e dare sempre il massimo al cospetto di qualsiasi avversario. "L’unica certezza della vigilia, oltre ad un pizzico di emozione, giustificato dal primo esame in questa nuova categoria – ha spiegato Alessandro Manni – è quella che per l’Acf il confronto con il Terranuova Traiana, anch’essa neo- promossa, sarà un importante banco di prova. In settimana ho chiesto alla squadra di eliminare la ruggine per il passo falso subito in Coppa Italia con il Trestina e di fare tesoro di alcune ingenuità commesse con i bianconeri che nella circostanza sono stati bravi nel mettere più intensità nel cercare la vittoria. Piccole lacune – ha continuato l’allenatore – che abbiamo l’obbligo di evitare perché in serie D ogni piccola ingenuità si potrebbe pagare a caro prezzo". Acf che per l’appuntamento odierno dovrebbe avere a disposizione l’organico al gran completo. "E quello che mi auguro – ha concluso Manni – anche se devo valutare un paio di situazioni legate allo stato influenzale che ha interessato due giocatori".

Probabile formazione: Tognetti, Cesaretti, Nuti, Schiaroli, Mancini, Settimi, Ceccuzzi, Mattia, Khribech, Tomassini, Calderini.