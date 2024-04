L’Acf Foligno è in serie D

FC

1

ACF FOLIGNO

2

FC (4-3-3): Cunzi; Dianda, Gaggiotti, Romeo, Flavioni (42’ st Lora Almonte); Carletti (42’ st Proietti Zolla), Dida, Bagnato; Pacilli, De Sagastizabal (28’ st Tozzi Borsoi), Ronconi (29’ st Pescicani). A disp.: Ambrogi, Cianchetta, Fabris, Leonardi, Malerba. All.. Borrello.

ACF FOLIGNO (4-3-3): Lori; Zichella, Sedran, Nuti (29’ st Moracci), Benedetti; Bruschi, Settimi, De Sanctis (25’ st Rocchi); Khribech, D’Urso, Calderini (25’ st Di Cato). A disp.: Bonomo, Tortoioli, Currieri, Cesaretti, Kuqi, Tempesta. All: Manni.

Arbitro: Radovanovic di Maniago (Polidori e Caravella di Perugia).

Reti: 4’st Bagnato, 34’ st Di Cato, 38’ Calderini

NOTE: spettatori 900 circa di cui 400 da Foligno. Espulso per proteste al 39’ st il vice allenatore Virgilio (T). Ammoniti: Khribech, Flavioni, Nuti, Di Cato, Manni, Rocchi.

L’Acf Foligno sbanca lo "Strinati" di Terni e vola in serie D con un turno di anticipo portandosi a più 6 sulla formazione di Borrello a 90’ dalla fine. Una mezza impresa per i ragazzi di Manni che vanno sotto in avvio di ripresa ma la ribaltano nel giro di 4 minuti. Tanto amaro in bocca per il Terni Fc che protesta chiedendo un fallo sul secondo gol e che adesso avrà un mese per prepararsi ai playoff. Appuntamento il 26 maggio, in casa, contro la vincente dei playoff sardi. Al quarto d’ora l’Acf Foligno grida al gol ma sul sinistro di Khribech c’è il salvataggio sulla linea di Gaggiotti. Ancora Acf con lo schema su punizione che porta al tiro Settimi, con Cunzi che salva i suoi. Occhio al Terni Fc che si accende al al 32’ con un guizzo di Pacilli, palla sulla traversa e 0-0 all’intervallo.

Nella ripresa i padroni di casa si portano subito avanti con il solito Bagnato, gol numero 16 in campionato, che risolve una mischia nell’area piccola. Manni perde anche Khribech per infortunio. Al suo posto dentro Di Cato. Nell’Acf Foligno entra anche Rocchi per De Sanctis e si passa al 4-2-4. I folignati spingono sugli esterni e alla mezzora l’assist di Calderini dalla sinistra è un cioccolatino per Rocchi che spreca. Ancora Calderini si accende sulla sinistra, destro velenoso respinto corto da Cunzi e Di Cato da due passi controlla e mette dentro. Il Terni Fc chiede un fuorigioco, Caravella resta giù con la bandierina e al 79’ è 1-1 Pescicani sull’altro fronte prova a rimettere la freccia ma Zichella salva i suoi. A 7’ dal 90’, così, D’Urso si ritrova sulla testa la palla del 2-1 e la mette dentro con il Terni Fc che protesta per una carica su Cunzi. Radovanovic fa cenno che si può proseguire. Virgilio protesta e si becca il rosso dalla panchina. Nel finale la compagine di Borrello prova il forcing ma il risultato non cambia e i 400 tifosi arrivati da Foligno possono far festa e lo fanno ma sempre in un clima di grande fair play e rispetto. Vince l’Acf Foligno ma, al termine di un match così è come se avessero vinto entrambe.