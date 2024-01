L’Acf Foligno passa con un gol per tempo. Di Cato e Moracci per il ritorno alla vittoria

OLYMPIA THYRUS

0

ACF FOLIGNO

2

OLYMPIA THYRUS: Quaranta, Kola, Dita, Mengoni, Mencarino, Federici, Poggi (Angeli), Grassi, Gesuale, Agostini, N. Sugoni (Rako). A disp.: Pitaro, Siragusa, M. Filipponi, Bernardini, L. Filipponi, A. Sugoni, Giubilei. All.: M. Sugoni.

ACF FOLIGNO: Lori, Tortoioli, Benedetti, Sedran, Mattia, Moracci, Di Cato, Bruschi (Currieri), Rocchi (D’Urso), Settimi (Tempesta), Calderini (De Sanctis). A disp.: Bonomo, Cesaretti, Khribech, Brunetti, Kuqi. All.: Manni.

Arbitro: Pannacci di Perugia (Marotta di Orvieto e Romoli di Perugia).

Marcatori: 46’ pt Di Cato, 41’ st Moracci (F). NOTE: spettatori 200 circa.

Torna alla vittoria l’Acf Foligno che conquista la prima vittoria del 2024 dopo le due sconfitte con cui si era aperto il nuovo anno per la formazione di Manni. La capolista supera 2-0 l’Olympia Thyrus sul sintetico del Laureti mantenendo il Terni Fc, vittorioso a Lama, a 6 lunghezze di distanza. Ternani sempre invece invischiati in zona playout. Alla mezzora Sedran, in proiezione offensiva, dal limite centra la traversa, poi la difesa di casa se la sbriga sul successivo tentativo di Calderini. La Thyrus si rende anche pericolosa in due occasioni verso la fina del primo tempo, con Dita e con Gesuele, auguri per il suo compleanno, che però conclude fuori. Quando il match sembra avviato verso l’intervallo sullo 0-0, il reparto offensivo biancazzurro confeziona il bellissimo gol dell’1-0, sfruttando anche un’incertezza difensiva locale: bellissimo assist di tacco di Calderini, sponda di Rocchi per Di Cato, che di sinistro non perdona e mette alle spalle di Quaranta. Fulgens Foligno che prova a colpire anche in avvio di secondo tempo con una falcata personale di Calderini, ma è molto bravo il portiere Quaranta a dire di no, anche con l’aiuto provvidenziale del palo; risposta dei locali con una zuccata di Gesuele su cross di Nicolò Sugoni, ma Lori c’è. La Fulgens è brava a tenere e a sfrutta l’occasione giusta per raddoppiate. Calcio di punizione, contestato dalla formazione di casa, di cui si incarica lo specialista Moracci. Sinistro pennellato e il 2-0 è cosa fatta.