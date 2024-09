L’Acf Foligno punta in alto: "Sarà un torneo emozionante"

Per l’Acf Foligno ‘pigliatutto’ (promozione in serie D e la conquista della Coppa Italia di Eccellenza) per catturare l’attenzione e l’interesse della città si è presentata al Gran galà di presentazione nella splendida cornice di Piazza San Domenico. Una serata da incorniciare per il sodalizio folignate alla vigilia dell’ormai esordio della in calendario domenica 8 settembre. Tanti i tifosi e gli appassionati presenti curiosi ed entusiasti per scoprire il nuovo organico di Alessandro Manni. "Per noi è motivo di orgoglio – ha esordito il presidente Paolo Zoppi – portare avanti il nome della città ed essere tra le principali squadre dell’Umbria. Quando abbiamo vinto la Promozione abbiamo capito che era di fare calcio vero. Dopo la sofferta salvezza in Eccellenza abbiamo deciso di fare il salto. L’obiettivo? Prima la salvezza, poi provare ad occupare uno dei posti della parte sinistra della salvezza". "Con Foligno ho un legame speciale –ha detto l’allenatore Alessandro Manni che ha pilotato l’Acf in serie D. Qui alla guida dell’Acf la società mi ha sempre supportato. Dopo la salvezza sofferta del primo anno, nello scorso è stata una cavalcata vincente. Quest’anno? Sono fortunato di essere l’allenatore della Fulgens Foligno, perché la società ci ha messo a disposizione di tutto per fare bene. Sarà un campionato difficile, ma molto affascinante". "Il calcio è stata la mia ha ricordato il diesse Filippo Petterini -. Ho la consapevolezza di aver allestito un organico di livello la società vanta grande professionalità nell’ambiente c’è grande entusiasmo e tanta voglia per provare a fare bene in una campionato semiprofessionistico". A rappresentare l’amministrazione comunale, il vice sindaco Riccardo Meloni. "Foligno in questi anni, nel calcio ha sofferto molto. L’Acf ci sta regalando soddisfazioni riconsegnando lustro alla città". Nella circostanza sono state presentate anche le nuove maglie per la nuova stagione ormai alle porte. Intanto mentre domani l’Acf Foligno è impegnata a Trestina per il primo turno di Coppa Italia, Lorenzo Guerrini destinato ad arrivare alla corte di Manni. Il Gubbio lo ha trasferito al Grosseto. Al suo posto è arrivato Lorenzo Monanni, difensore del 2006, dalla Pianese.

Carlo Luccioni