L’Acf Foligno vince e allunga in vetta. Khribech sbaglia un rigore, poi si riscatta

ACF FOLIGNO 4-3-3: Lori; Tortoioli (8’ st. Zichella), Sedran, Nuti, Benedetti; Bruschi (28’ st. Di Cato), Mattia, Brunetti (8’ st. Settimi); Khribech (37’ st. De Sanctis), D’Urso (40’ st. Kuqi), Calderini. A disp.: Brunozzi, Currieri, Piancatelli, Tempesta. All.: Manni.

NESTOR 4-2-3-1: Baldoni; Binaglia, Ciurnelli (42’ st. Calistroni), Alabastri, Proietti (21’ pt. Ceccarelli); Mancinelli, Vestrelli (13’ st. Covarelli); Mancini (23’ st. Paradisi), Bernardini (13’ st. Rondoni), Faraghini; Carrer. A disp.: Taddei, Acuti, Morales Mattos, Genovese. All.: Vicarelli.

Arbitro: Ciorba di Perugia.

Reti: 33’s.t. Khribech.

Note: Spettatori 250 circa. Al 10’ s.t. Baldoni para un rigore a Khribech. Ammoniti: Bruschi, Khribech, Faraghini, Vestrelli. Angoli: 13-1.

FOLIGNO – L’Acf Foligno supera 1–0 la Nestor, approfitta del pareggio dell’Angelana e prova il primo tentativo di fuga della stagione. Un successo meritato per gli uomini di Manni, per il fatto che Khribech, colui che ha messo il sigillo sulla partita, al 10’ dei secondi 45 minuti si era fatto parere un rigore da Baldoni. Il portiere ospite è stato migliore in campo e grazie a tre–quattro interventi di grosso livello è riuscito a contenere il passivo. Se è vero che l’Acf capolista voleva ed ha ottenuto il successo a tutti i costi per portare a tre i punti di vantaggio sull’Angelana, è altrettanto vero che l’undici di Vicarelli è stato protagonista di una partita accorta rispondendo colpo su colpo agli assalti di Mattia (uno dei migliori) e soci e che in avvio della ripresa, al 6’ con Carrer ha fatto venire i brividi alla retroguardia folignate. "A mio giudizio la vittoria della mia squadra –ha spiegato Manni – è stata meritata. Un successo arrivato a conclusione di una partita difficile contro un avversario di livello. Tre punti pesanti ma un grazie ad un gruppo meritevole del primato". Al pronti via, l’Acf con Calderini ha l’occasione per rompere l’equilibrio ma la sua conclusione debole finisce a lato. Al 48’ i padroni di casa prima con Khribech e poi con Calderini sfiorano il vantaggio che non si concretizza grazie ai miracolosi interventi di Baldoni. In avvio dei secondi 45 minuti l’Acf alza il ritmo e, al 10’ potrebbe passare grazie ad un calcio di rigore che si era guadagnato Settimi appena entrato. Rigore sventato da Baldoni che para il rigore di Khribech. Al 33’ l’attaccante si fa perdonare realizzando il gol partita a conclusione di una azione Zichella- D’Urso mischia in area ma Baldoni non ha colpe. La Nestor non si arrende Mancinelli crea scompiglio in area ma poi è l’Acf che con D’Urso prima e Calderini poi sfiora il raddoppio.

Carlo Luccioni