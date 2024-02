L’Al-Nassr senza Ronaldo batte 6-0 l’Inter Miami di Messi

Riad, 1 febbraio – Cristiano Ronaldo non ha preso parte per un infortunio al polpaccio alla sfida con l'Inter Miami di Lionel Messi per la 'Riyadh Season Cup', ma a Riad l'Al Nassr ha vinto ugualmente sulla squadra statunitense, battuta 6-0. Lo stesso Messi, peraltro, si è limitato a una apparizione, entrando in campo soli sette minuti nel finale. Il mattatore dell'incontro è stato il brasiliano Talisca, autore di una tripletta per la squadra della Saudi Pro League, che dopo 12 minuti era già in vantaggio per 3-0. Le altre tre reti dei sauditi le hanno realizzate da Otavio, Laporte e Mohammed Maran, sottolineando la netta differenza di valori con la squadra di Major League Soccer. Nel match inaugurale l’Inter Miami aveva battuto l’Al-Hilal 4-3. La sfida finale del torneo saudita vedrà l’Al-Hilal e l’Al Nassr sfidarsi l’8 febbraio alle 19.