L’AlbinoLeffe sogna il colpo. Rimonta Atalanta nel finale

ZANICA (Bergamo)

Pari nel derby orobico tra AlbinoLeffe e Atalanta U23. Punto amaro per Lopez, avanti 2-0 e rimontato nell’ultimo quarto d’ora. Decisivi i cambi nerazzurri. Dopo un avvio vivace sale in cattedra la Celeste che al 13esimo passa. Zoma apre l’azione proteggendo palla, poi bella combinazione tra Mustacchio e Munari che attivano Astrologo: cross per Zoma che trova una traiettoria capolavoro. Raddoppio in avvio di ripresa. Ripartenza lanciata dal break di Munari e rifinita da Zoma che pennella sul secondo palo: Parlati batte Dajcar con una semi volée eccezionale. Ma la Dea non è mai doma: triangolo al limite tra Vlahovic e Artesani, il serbo a tu per tu con Marietta riapre la partita. Zoma ha l’occasione del 3-1 ma in uscita Dajcar lo ipnotizza. Poi il pareggio: Fossati perde palla in uscita, Gyabuaa ribalta il fronte e premia il taglio nel mezzo di Artesani, che si presenta davanti a Marietta e lo batte per il 2-2. Nel finale l’Albinoleffe prova a rivincerla e Longo ha due occasioni d’oro ma prima non arriva in tempo per l’impatto, poi alza sopra la traversa.

Vasco Algisi