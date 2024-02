L’ALTRO RECUPERO. La baby Atalanta contro il Renate

Sul campo di Caravaggio (Bergamo) alle ore 14 si affrontano Atalanta Under 23 e Renate, per il recupero della 23esima giornata. La squadra di Francesco Modesto è quinta in classifica: con un successo balzerebbe al terzo posto, staccando di un punto Triestina e Vicenza. I nerazzurri sono reduci da due vittorie consecutive con Alessandria (2-0) e AlbinoLeffe. Il Renate, invece, è a +2 dai playout: un successo proietterebbe i brianzoli in zona playoff, a testimonianza di come la classifica sia cortissima.