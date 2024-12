L’analisi di Inzaghi. "Non è più un caso. Giusto sognare»

Soddisfatto e orgoglioso. Così Inzaghi ha espresso tutta la sua soddisfazione al termine della vittoria ottenuta contro la Sampdoria. "Finalmente abbiamo vinto una partita sporca contro una squadra veramente forte - ha esordito Inzaghi -. Era una gara tosta. Difficile giocare qui a Genova, in un ambiente così importante, e speravo in una giocata dei nostri giocatori".

L’allenatore ha sottolineato l’approccio iniziale della sua squadra: "Siamo partiti molto forte nei primi 20-25 minuti, ma dovevamo fare così a Genova. È la vittoria della consapevolezza, vincere in questo modo ci fa capire che siamo sulla strada giusta". Inzaghi ora può guardarsi indietro con orgoglio sui risultati ottenuti nelle ultime gare, guardando alle prossime sfide: "Adesso è giusto sognare e goderci le vittorie contro Sassuolo e Sampdoria. Il girone di ritorno sarà molto complicato e rappresenterà un’altra bella sfida. Non montiamoci la testa, consapevoli che dopo un girone d’andata così non è più un caso, ma rimanendo umili pur sapendo di essere forti e di poter vincere con tutti". Il tecnico commenta anche i risultati dagli altri campi che hanno messo il Pisa in condizione di poter mettere un punto al campionato: "Non mi piace mai giocare dopo le avversarie, ma avevamo un grande jolly dopo i risultati di Spezia, Cremonese e Juve Stabia e l’abbiamo saputo sfruttare". Tornando alla partita, Inzaghi ha elogiato la prestazione dei suoi: "Abbiamo avuto occasioni nitide nelle quali saremmo potuti andare in vantaggio prima, ma poi c’è stata quella bella giocata tra Moreo e Tramoni che ha suggellato questo successo. Abbiamo vinto da squadra vera".

L’allenatore ha poi evidenziato le difficoltà affrontate, come l’assenza dell’ultimo minuto di Caracciolo: "Abbiamo perso per un’influenza a poche ore dalla partita Caracciolo, ma siamo stati bravi a sopperire all’assenza. Oggi Calabresi è stato monumentale, così come Canestrelli, Rus e Beruatto". Infine, Inzaghi ha sottolineato la crescita del gruppo: "La Sampdoria ha fatto una grande partita e sono sicuro che torneranno lassù. Per noi è un grande risultato aver fatto 6 punti in due partite con loro. Abbiamo fatto un passo avanti nella crescita come volevo. Ora andiamo a goderci ciò che rimane di queste feste. Auguri ai tifosi pisani".

Michele Bufalino