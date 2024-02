L’Ancona scalpita per la vittoria sul Rimini: "Ora lottiamo, ma c’è davvero bisogno di tutti"

Lorenzo Paolucci è uno dei migliori giocatori a disposizione di Gianluca Colavitto. Lo dicono i numeri, cinque gol e tre assist quest’anno, lo dice la qualità che la mezzala pescarese, arrivata ad Ancona nell’estate del 2022, è in grado di mettere in campo. Non a caso è il quinto giocatore più utilizzato da inizio campionato. Il prolungamento del suo contratto fino a giugno 2026, siglato il 6 febbraio scorso, ha permesso all’Ancona di assicurarsi le sue prestazioni per altre due stagioni. Un passo significativo nella costruzione della squadra del futuro, voluto con forza dal presidente Tony Tiong che la prossima settimana sarà ad Ancona per incontrarsi tra mercoledì e venerdì prossimo con il sindaco Silvetti per il passaggio di proprietà del terreno dove sorgerà il centro sportivo.

Paolucci, come ha vissuto il rinnovo del suo contratto, fortemente voluto da patron Tiong?

"C’era la volontà da entrambe le parti, è durata un po’ la trattativa ma alla fine è andata bene, sono contento di rimanere all’Ancona, ho sposato il progetto 2 anni fa e voglio restare all’Ancona altri anni, sono felice per questo e ringrazio il presidente che ha molta stima in me e che ha fatto uno sforzo per farmi restare".

Quanto influisce su voi giocatori la spinta diretta del presidente?

"È sempre uno stimolo in più, sotto gli occhi di Tiong tutti vogliono fare ancora meglio di quello che stanno facendo". Due partite consecutive con altrettanti 2-2 in rimonta, che significa? Cos’hanno in comune le sfide con Vis Pesaro e Carrarese?

"Con la Vis forse potevamo fare qualcosa di più per vincere, contro la Carrarese, una grande squadra, abbiamo riacciuffato il pareggio alla fine. Vuole dire che questa squadra c’è e a livello di testa magari prima alternava diversi momenti, adesso invece resta concentrata dal primo al novantesimo".

Un’Ancona che lotta, capace di gettare il cuore oltre l’ostacolo?

"È così, per raggiungere l’obiettivo della salvezza bisogna lottare. E c’è bisogno di tutti".

Il rinnovo del contratto l’ha messa nelle migliori condizioni per esprimere al meglio il suo potenziale in campo?

"Magari è un caso che dopo il rinnovo ho fatto buone prestazioni, ma do sempre tutto in campo e continuerò a farlo. Il contratto è un’iniezione di fiducia in più".

Cos’è cambiato ultimamente? "La vittoria contro l’Olbia ci ha dato consapevolezza, stiamo meglio a livello fisico".

Adesso la sfida contro il Rimini.

"Sarò al campo a dare una mano ai compagni, anche se sono squalificato. Il Rimini è una squadra che sta bene, è importante dare continuità ai nostri risultati, dobbiamo assolutamente cercare di vincere".

Giuseppe Poli