L’Ancona si aggrappa ai gol di Spagnoli. Non ci sono prove d’appello, bisogna vincere

Ripartire dalle certezze, dai punti fermi, dai gol di Spagnoli e Saco, da quello che di buono c’è (sicuramente) in questa squadra. Per centrare una vittoria che possa essere una porzione di salvezza. Domani allo stadio Del Conero arriva il Sestri, si gioca alle 16.15, e per l’Ancona deve essere la partita della svolta, quella che permetta di rafforzare le speranze di salvezza diretta. Si può ancora fare, ma bisogna battere il Sestri. E poi, solo poi, si faranno i conti guardandosi intorno. Tra le certezze su cui può contare l’Ancona c’è anche il rientro di Mario Prezioso dalla squalifica, dopo le sue scuse con cui ha cercato di smorzare gli animi accesi della tifoseria che l’ha visto immortalato prima in discoteca e poi a pranzo a Portonovo proprio mentre l’Ancona stava per giocare a Pontedera. Due schiaffi al rispetto del momento difficilissimo che sta attraversando la squadra, due gesti quantomeno di leggerezza che però il giocatore ha cercato di riparare scusandosi e dichiarando che avrebbe fatto del suo meglio per farsi perdonare nelle prossime partite. A cominciare da Sestri. E con un’Ancona in emergenza, viste le squalifiche di Cioffi, Gatto e Paolucci, tre che avrebbero quasi sicuramente giocato tutti da titolari contro i liguri, è chiaro che la possibilità di avere a disposizione un giocatore come Prezioso pienamente motivato e in condizione di dire la sua in campo è una possibilità che la squadra e mister Boscaglia non possono certo lasciarsi sfuggire. Anche perché le alternative, per il mister di Gela, non sono poi così tante. In porta ci sarà Perucchini, la difesa dovrebbe essere confermata a tre – anche ieri, come pure la rifinitura di oggi, s’è svolta a porte chiuse – e dovrebbe vedere in campo Cella, Pasini e Mondonico, qualche dubbio a centrocampo: esterni Barnabà – bene con la Spal – o il più esperto Clemente a destra, Agyemang – bene nelle ultime due partite – oppure il rientrante Martina a sinistra, in mezzo tre da scegliere tra Prezioso, Basso, Saco, Vogiatzis e D’Eramo, con la possibilità non così remota che sia proprio quest’ultimo a guadagnarsi una maglia da titolare che gli manca da quasi un anno e mezzo, dal giorno dell’infortunio a Siena. Tutto dipenderà dalle scelte del mister in attacco, con il solo Spagnoli certo di un posto da titolare. L’altro slot, nel 3-5-2, se lo contenderanno Giampaolo, Energe, Moretti, oppure Saco, ma anche lo stesso D’Eramo che in passato ha già giocato da esterno d’attacco. Oggi sarà il giorno delle scelte, domani quello delle verità. E non ci sono più prove d’appello.

Giuseppe Poli