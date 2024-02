L’Ancona, un occhio al Rimini e uno al mercato. Fumata bianca per Pasini: "Non vedo l’ora"

Tra campo e mercato: l’Ancona continua a preparare la sfida di sabato contro il Rimini, tenendo comunque uno sguardo vigile al reparto degli svincolati. E così, nel tardo pomeriggio di ieri, la società dorica ha ufficializzato l’ingaggio a costo zero del difensore Nicolas Pasini, svincolatosi dopo l’ultima esperienza con la maglia del Vicenza. Il classe ‘91 si è legato al club biancorosso con un accordo fino al 30 giugno 2024. In carriera, dopo aver fatto tutta la trafila nel settore giovanile del Milan, ha vestito le maglie, oltre che dello stesso Vicenza, di Bassano, Pistoiese, Carpi, Venezia, Spezia e Carrarese.

Tra i professionisti, ha collezionato 275 presenze realizzando 6 reti. Pasini indosserà la maglia con il numero 27. Un tassello voluto per rinforzare il reparto difensivo, considerato l’ultimo infortunio di cui è stato vittima Stefano Pellizzari: il difensore, uscito dal campo malconcio nell’intervallo della sfida di domenica scorsa contro la Carrarese, non ha ancora superato il problema al piede di cui ha già sofferto ad inizio stagione. I tempi di recupero, che non saranno brevi, hanno indotto la dirigenza a cautelarsi tesserando l’esperto difensore, che pochi giorni fa si era detto pronto e voglioso di ricominciare una nuova esperienza: "Non vedo l’ora di rimettermi in gioco, mi alleno ogni giorno e l’infortunio ormai è alle spalle. Rimarrò sempre legato a Vicenza, ma abbiamo deciso di interrompere il rapporto perché io non volevo precludermi la possibilità di rimettermi in gioco. Questa situazione mi ha dato tanta forza per affrontare al meglio tutto quello che il futuro presenterà".

E il futuro gli ha portato in dote proprio l’Ancona: non è chiaro se verrà impiegato dal primo minuto domenica contro il Rimini.

La formazione è ancora al vaglio di mister Colavitto, che dovrà tenere conto in primis della condizione fisica dei suoi giocatori: Alessandro Martina, uno dei migliori in campo contro la Carrarese, difficilmente sarà della partita, visto che dall’ultimo allenamento è uscito acciaccato. Dovesse venir confermato il 3-5-2 che pare abbia finalmente dato stabilità alla squadra, Pasini potrebbe venir lanciato anche dal primo minuto nel reparto arretrato, assieme a Cella e Mondonico.

Il favorito a sostituire Martina sulla corsia di sinistra è Radicchio, in vantaggio su Agyemang: i veri ballottaggi sono quelli tra Cioffi e Paolucci per un posto da mezzala e tra Energe e Giampaolo per affiancare Spagnoli (diffidato), con il primo dato leggermente in vantaggio. Sul fronte Rimini, invece, Troise potrà nuovamente contare sull’attaccante Iacopo Cernigoi, tornato ad allenarsi con il gruppo: sulla via del recupero per la gara di sabato, anche Lepri e Gigli.

Gianmarco Minossi