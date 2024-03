L’ANNUNCIO. Il torneo inglese su Sky fino al 2028

La Premier League sarà ancora su Sky per le prossime quattro stagioni. Quindi non solo l’esclusiva Sky (e streaming su Now) nel 2024/2025, ma anche le successive 3 fino al 2027/2028.

L’offerta prevederà fino a 10 partite live per ogni turno, studi pre e

post partita, rubriche dedicate come Premier League Remix e Premier League Stories. "Siamo felici di annunciare questo accordo", ha commentato Marzio Perrelli,

Executive Vice President Sport di Sky.

E stasera alle 19.30 e alle 22 su Sky Sport Uno la terza puntata stagionale del “Di Canio Premier Special”, per entrare nel mondo della Premier League tra storie, analisi, aneddoti e protagonisti storici. Il titolo è “The Derby Game”. Si parla di rivalità cittadine e regionali, partendo dal motivo per cui si usa la parola ‘derby’ per identificare una sfida tra club della stessa città o della stessa regione. Di Canio di derby ne ha vissuti parecchi a Glasgow, Newcastle e Londra.