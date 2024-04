L’anticipo del San Nicola. Bari ko, colpaccio in trasferta. La Cremonese ora è seconda

La Cremonese apre l’anticipo di Serie B con una vittoria di misura contro il Bari per 0-1 che riporta il club grigiorosso al secondo posto a 59 punti in attesa dei risultati di oggi delle dirette concorrenti (Como e Venezia). Le novità preannunciate da mister Stroppa in conferenza stampa pre gara hanno portato immediatamente una folata di vento positiva, spazzando via i dubbi che avevano accompagnato la trasferta. Al 2’, infatti, proprio da un’azione caparbia di Tsadjout nasce un cross arretrato che finisce sulle gambe di Maiello e poi in fondo alla rete. I minuti successivi scorrono nel segno di continui cambi di scenario in campo con 11 tiri in totale e occasioni limpide da una parte e dell’altra. Clamorosa quella della squadra di casa al 25’: sugli sviluppi di un’altra rimessa laterale Morachioli in spaccata manda largo di pochissimo, poco prima Johnsen era andato vicino al raddoppio grazie ad un’azione personale. La rete che congela il risultato porta il nome di Collocolo ma nasce da una penetrazione in area di rigore di Tsadjout alla sua terza partita da titolare in campionato. Nei minuti di recupero il Bari accorcia le distanze grazie ad una rete di Edjouma ma mister Stroppa al fischio finale può sorridere, oltre per i tre punti, per le certezze ritrovate e le “sorprese” positive provenienti dalle seconde linee.

Maria Chiara Rossi