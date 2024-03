L’anticipo stasera alle 20.45. Il Gubbio a caccia di punti con il Sestri Levante. Braglia: "Dobbiamo cercare di cambiare registro»

È tempo di rialzarsi. Dopo due sconfitte consecutive, seppur contro avversari di alto livello, il Gubbio vuole tornare a fare risultato: il calendario dice Sestri Levante e i rossoblù vogliono sorridere ancora. Mister Braglia suona la carica per i suoi: "Ai ragazzi girano un po’ le scatole dopo questi due risultati, fortunatamente si rigioca abbastanza presto. Dobbiamo cercare di cambiare registro perché abbiamo perso le ultime due partite, speriamo di fare una bella gara e portare a casa il risultato, non vogliamo farci arrivare troppo addosso le squadre che ci inseguono".

Davanti, però, c’è una formazione che, da neopromossa, sta portando avanti un ottimo campionato: "Il Sestri è una delle squadre del girone che gioca meglio: hanno idee, qualità, giocatori che spingono e si divertono, sono un bel gruppo e lo dimostrano perché al momento sono salvi nonostante abbiano giocato tutto l’anno in campo neutro. Hanno battuto anche squadre importanti, è una squadra da prendere con le molle e sarà una partita difficile".

Il campionato è agli sgoccioli e il Gubbio si trova in pieno rush finale per accaparrarsi la miglior posizione possibile in vista della post season: "L’importante è che i ragazzi capiscano che si deve fare un finale di campionato all’altezza. Noi dobbiamo portare avanti il lavoro e arrivare belli freschi ai playoff, poi anche la posizione in cui finiremo avrà la sua importanza, ma al momento non si può programmare troppo in avanti: si devono portare a casa dei risultati e lo dobbiamo fare nel miglior modo possibile, ci troveremo davanti partite difficili e dobbiamo stare attenti".

Non mancano, comunque, le defezioni: non sono partiti per Vercelli gli squalificati Rosaia e Morelli oltre agli infortunati Spina, Calabrese e Galeandro, che questa settimana è tornato ad allenarsi a Gubbio.

Nel probabile undici iniziale non dovrebbero esserci troppe sorprese, a partire dall’ormai consolidato 4-3-1-2: Vettorel; Corsinelli, Tozzuolo, Signorini, Mercadante; Mercati, Casolari, Bumbu; Chierico; Di Massimo, Bernardotto.

Torna dal 1° Mercadante, che ha giocato quasi 45’ nel derby con il Perugia, il centrocampo sembra ormai inamovibile e si rivede Chierico dopo la squalifica. In attacco, Bernardotto dovrebbe partire favorito su Udoh visto anche il periodo di forma, ma entrambi sono giocatori di qualità e la sorpresa potrebbe essere dietro l’angolo.