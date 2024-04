L’appello della Lega Serie A. "Sugli impianti ci aiuti il governo»

La Lega Serie A rilancia l’allarme sugli impianti sportivi del calcio di vertice: "La situazione delle infrastrutture è disastrosa. Molti impianti sono fatiscenti, sprovvisti di servizi, le strutture sono vetuste e spesso vincolate con lavori bloccati da nodi burocratici. Per noi gli stadi dovrebbero essere dichiarati opere strategiche di interesse nazionale con l’attivazione di una cabina di regia a Palazzo Chigi, presieduta dal ministro per lo Sport, per esaminare i dossier dei progetti e sbloccarli". Lo ha detto il presidente della Lega di Serie A, Lorenzo Casini, nell’audizione alla Commissione cultura, istruzione e sport del Senato. "Gli stadi possono essere luoghi di rigenerazione urbana ed efficientamento energetico. Spesso i comuni non riescono a governare tutti gli interessi pubblici, per questo chiediamo un intervento di governo più alto", ha detto Casini, che ha aggiunto: "Le regole attuali non sono adatte a evitare conflitti e contrasti, soprattutto se la componente che guida il calcio italiano e lo finanzia, e che dovrebbe essere libera di prosperare per il bene di tutti, si trova a dialogare su azioni che bloccano la situazione. Quando la Premier nacque ci fu un endorsement da parte governativa, avere una Serie A più forte è una conseguenza politica". Casini chiede anche maggiore indipendenza degli arbitri e della giustizia sportiva.