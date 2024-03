Lautaro Martinez si mette a disposizione dell'Argentina per i Giochi di Parigi 2024

Intervistato da Tyc Sports, Lautaro Martinez ha confermato che si metterà a disposizione della nazionale argentina nel caso in cui il commissario tecnico dell’Under 23, Javier Mascherano, dovesse decidere di convocarlo per i Giochi di Parigi 2024: "Se Mascherano vorrà contare su di me sarò sempre a disposizione - ha dichiarato il capitano interista - Essere in Nazionale è un privilegio. Se il ct sta ascoltando, gli confermo che sono a disposizione".