Lavezzi ferito finisce in ospedale: è giallo sulla dinamica

Punta del Este (Uruguay), 20 dicembre 2023 – Dalla ferita da taglio alla scapola rotta. Da una caduta per cambiare una lampadina, fino alla lite familiare. Non è chiaro quanto possa essere accaduto a Ezequiel Lavezzi, 38enne ex attaccante di Napoli e Psg. Certo è che si trova ricoverato al "Sanatorio Cantegril" di Punta del Este, per una ferita ma la dinamica è tutt'altro che chiara.

I media argentini riferiscono che il Pocho sarebbe rimasto ferito alla scapola durante una festa a Josè Ignacio, località uruguaiana dove l'ex attaccante ha una casa. La polizia si è limitata a fare sapere che Lavezzi si è sentito male una volta andato a letto e che a quel punto ha chiamato il pronto soccorso.

Tante versioni dei fatti sulla stampa uruguayana

Al momento non risulterebbe alcuna denuncia sebbene la stampa uruguaiana parli di "ferita da taglio all'addome" e "frattura all'altezza della clavicola". Alcuni siti riportano di una presunta lite familiare, altri - citando fonti vicine al giocatore - assicurano che non ci sarebbe stata alcuna aggressione pur confermando la ferita all'addome e la frattura.

In particolare "Radio La Red" riferisce che Lavezzi era salito su una scala per cambiare una lampadina e, cadendo, avrebbe urtato contro un mobile, da qui la ferita all'addome e la rottura della clavicola. Ad ogni modo il Pocho sarebbe comunque fuori pericolo e nelle prossime ore la polizia potrebbe raccogliere la sua testimonianza e quelle dei presenti per provare a ricostruire i fatti.