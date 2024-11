Serie B, 14esima giornata: super Spezia, pari Samp e Palermo, il Bari vince col brivido

Milano, 25 novembre 2024 - Ultime quattro sfide del quattordicesimo turno di Serie B che si concludono con tre vittorie e un pareggio. Il successo più netto arriva dal Picco di La Spezia, dove i bianconeri battono 3-0 il Sudtiol, un successo che vale l'aggancio in classifica al Pisa mentre il Sassuolo capolista resta a -1. Il Bari vola sul 3-0 contro il Cittadella, ma i pugliesi tolgono le mani dal manubrio troppo presto e rischiano subendo due reti in breve tempo. Continua il momento no del Frosinone, che non riesce a uscire dalla crisi, ne approfitta la Cremonese che vince di misura. Pareggiano, infine, Palermo e Samporia con le reti di Tutino e Di Francesco. Ripercorriamo le quattro sfide di domenica.

A Cremona basta un gol di Vazquez per battere il Frosinone

Parte col piede giusto lo Stroppa-bis a Cremona, grazie alla vittoria in casa contro il Frosinone. Gli uomini di Greco ci provano con Cichero che non inquadra la porta in acrobazia dopo una decina di minuti. Poi esce la Cremonese che si fa vedere con Vazquez e Buonaiuto, ma il primo tempo termina 0-0 anche grazie agli interventi di Cerofolini. Nella ripresa arriva il gol che decide il match: al 55' Vazquez mette in porta su corner di Ravanelli. Nel finale entrano De Luca e Barbieri, entrambi sprecano due ottime occasioni: ancora decisivo il portiere degli ospiti. Finisce 1-0 per la Cremonese che rialza la testa dopo due sconfitte in fila.

Dominio Spezia che ne fa tre al Sudtirol

Solo una squadra in campo all'Alberto Picco di La Spezia, con le Aquile che la sbloccherebbero dopo appena 3 minuti con Kouda che sfrutta l'assist di Pio Esposito, ma l'attaccante ha controllato con il braccio e dunque il Var annulla tutto. Bastano altri quattro minuti per rivedere un gol, e questa volta è buono perché Pietrangeli devia in porta il cross di Cassata e fa autorete. Al 41’ arriva pure il raddoppio dello Spezia, segna sempre Pio Esposito che, poco dopo va a centimetri dalla doppietta centrando il palo. Nel secondo lo Spezia controlla il ritmo e poi affonda al 69' con Vignali che mette dentro sull'assist di tacco del più piccolo dei fratelli Esposito. Finisce 3-0 per lo Spezia che è imbattuto, il Sudtirol resta in zona playout.

Vittoria col brivido per il Bari contro il Cittadella

Al San Nicola i padroni di casa mettono subito le marce alte e indirizzano la partita dopo appena cinque minuti con Lasagna che ne salta un paio e col mancino batte Kastrati. Pochi minuti prima lo stesso Lasagna, in fuorigioco, aveva fatto annullare la rete di Sibilli. Poco male, perché al 45’ Angeli atterra Sibilli in area e sul dischetto l’ex Pisa non sbaglia e realizza la sua prima rete in campionato. C’è tempo anche per il 3-0 di Maiello che ritrova il gol dopo quasi quattro anni. Nel secondo tempo il Bari è troppo molle, sicuro della vittoria, e il Cittadella torna sotto prima cn Carissoni e poi con Pandolfi che fanno 3-2 in meno di cinque minuti. La partita cambia completamente di inerzia, il Bari è schiacciato dietro e si difende per evitare il peggio e alla fine la formazione di Longo riesce a portare a casa la partita.

Palermo e Sampdoria non si fanno male

Al Barbera il Palermo sbatte su Silvestri e la Sampdoria. Nel primo il Palermo fa la partita con Di Francesco e Henry che bussano spesso alla porta avversaria, senza però trovare il gol. Alla Sampdoria basta invece un affondo: lancio dalla difesa sbatte su La Gumina e viene controllato male da Nikolau, Tutino si avventa sul pallone e batte Desplanches. Il Palermo reagisce subito e trova meritatamente il pareggio prima della pausa con Di Francesco che segna col destro a giro. Nel secondo tempo all'inizio è sempre il Palermo a fare la partita con Ranocchia che va vicino al gol, ma a trenta dalla fine Segre fugge in velocità, Ferrari lo mette giù ed è rosso diretto per Doveri, ma il Var lo richiama al monitor e l'arbitro cambia la decisione. Nel finale la squadra più pericolo è sempre quella di casa, ma Silvestri è bravo a non farsi battere. Finisce 1-1 tra Palermo e Sampdoria, un risultato che va quasi stretto ai padroni di casa.