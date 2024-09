Lazio-Milan, rivoluzione Fonseca: out Theo e Leao? Orari e dove vederla in TV

Roma, 31 agosto 2024 – Parola d’ordine: riscatto. È questo ciò che, dopo i rispettivi ko di una settimana fa contro Udinese e Parma, cercano Lazio e Milan, che questa sera alle 20.45 si affronteranno alle 20.45 (match in diretta in esclusiva su DAZN e ZONA DAZN) nell’ultimo anticipo della terza giornata di Serie A. Nonostante difficolto in particolar modo per i rossoneri, però, il tecnico della Lazio Baroni ha cercato di tenere alta la concentrazione in casa biancoceleste: “Ci aspetta una partita molto difficile, contro un Milan che, a prescindere dal solo punto raccolto in due giornate, ha giocato buone partite. Sono quelli che più di tutti hanno tirato in porta e Fonseca ha detto che puntano allo scudetto. Dovremo giocare una gara di grandissimo spessore. Il Milan è una squadra che si sente ferita e sappiamo bene che tipo di prestazione faranno, perché conosciamo molto bene il valore della loro squadra. Molto, però dipenderà da noi”. Si aspetta invece un deciso e immediato cambio di passo il tecnico del Milan Paulo Fonseca: “Abbiamo tutti la piena consapevolezza di non aver iniziato bene la stagione, ma sappiamo bene anche di essere un gruppo molto unito. Vogliamo cercare le giuste soluzioni per migliorare ed è ciò su cui abbiamo lavorato in settimana. Uniti è senza dubbio più facile lavorare e uscirne. Credo che abbiamo capito bene quelli che sono gli aspetti da migliorare. Mi aspetto un Milan molto diverso contro la Lazio. Dopo Parma eravamo tristi poi abbiamo saputo reagire e la settimana di lavoro è stata molto positiva. Non voglio facce tristi o cercare scuse. Io punto a cercare soluzioni e vedremo contro la Lazio se la strada intrapresa sarà quella giusta”.

Le possibili scelte di Baroni e Fonseca

Baroni medita di passare dal 4-3-3 al 4-2-3-1: tra i pali della porta biancoceleste ci sarà ancora Provedel, schermato e protetto dal pacchetto arretrato formato da Lazzari, Patric, Romagnoli e Nuno Tavares. A comporre la diga davanti alla difesa dovrebbero essere invece Guendouzi e Rovella, in vantaggio nel ballottaggio con Vecino. Tchaouna e Dia potrebbero essere invece le novità nel terzetto alle spalle di Castellanos, completato da Zaccagni. Panchina, quindi, almeno all’inizio, per Noslin. Resta fedele al 4-2-3-1 Paulo Fonseca che medita però una clamorosa rivoluzione sulla catena di sinistra. Sulla corsia mancina della linea a quattro di difesa davanti a Maignan potrebbe non esserci infatti Theo Hernandez ma Terracciano, che formerebbe il reparto arretrato assieme ai centrali Tomori e Pavlovic e ad Emerson Royal, preferito a capitan Calabria. In mediana prima da titolare per Fofana, schierato al fianco di Reijnders. La seconda grossa sorpresa è nel terzetto sulla trequarti: potrebbe infatti essere lasciato almeno inizialmente lasciato in panchina Leao, con Chukwueze, Loftus-Cheek e Pulisic ad agire a supporto di Okafor. Orari e dove vedere la partita: la partita Lazio-Milan, valida per la terza giornata del campionato di Serie A di calcio, sarà trasmessa sabato 31 agosto alle 20.45 in esclusiva su DAZN e ZONA DAZN. Le probabili formazioni: Lazio (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Tchaouna, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Pavlovic, Terracciano; Reijnders, Fofana; Chukwueze, Loftus-Cheek, Pulisic; Okafor. All. Fonseca