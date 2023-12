La Lazio festeggia i tre punti, ma teme per le condizioni di Immobile e Luis Alberto

La Lazio ha festeggiato un ritorno al successo lontano dall'Olimpico due mesi dopo l'ultima volta. Una festa per la classifica e i tre punti ottenuti, che hanno riportato i laziali sopra la linea di metà classifica. La squadra di Maurizio Sarri ha ottenuto la vittoria a un costo elevatissimo, perdendo in rapida sequenza per infortunio prima Ciro Immobile, poi Luis Alberto. Due perdite pesantissime nell'economia di gioco capitolino, ma che per fortuna non hanno ostacolato i biancocelesti dall'ottenere il successo finale.

Per quanto riguarda Ciro Immobile, dovuto uscire dopo 22 minuti per un problema fisico, combinato probabilmente anche a una condizione di salute non ottimale (il giocatore è stato inquadrato rimettere a bordo campo), lasciando così campo al Taty Castellanos. Oggi il bomber di Torre Annunziata è stato sottoposto agli accertamenti del caso e questo è il comunicato su quanto emerso dalle analisi effettuate. Ecco le parole del club laziale.

"Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Ciro Immobile è stato sottoposto in data odierna ad esami clinici e strumentali presso Paideia International Hospital. Gli accertamenti hanno evidenziato un trauma distrattivo del semitendinoso della coscia destra riportato nel corso della partita contro l'Empoli. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano. Ulteriori esami strumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per quantificare i tempi di recupero".

Nessun comunicato su Luis Alberto, ma da Formello filtra ottimismo. Il numero dieci della Lazio potrebbe essersi fermato in tempo e per questo dovrebbe restare ai box solo per un paio di settimane. lo spagnolo già da qualche settimana aveva accusato un problema fisico alla zona pubica. L'assenza del mago spagnolo regala a Kamada una chance. Il giapponese è in attesa di conoscere la lista dei convocati del Giappone per la Coppa d'Asia, rosa in cui l'ex Francoforte è fermamente convinto di rientrare. Prima di allora però l'obiettivo è provare a lasciare un segno con la maglia degli aquilotti. Romagnoli invece dovrebbe rientrare già questa settimana, dopo essere stato fermato per prudenza prima della trasferta di Empoli.

Delle condizioni delle due punte di diamante della Lazio ha discusso il medico sociale del club biancoceleste Pino Capua, intervistato ai microfoni di Radiosei. Queste le sue parole: "Ero presente al Castellani e ho avuto anche qualche contatto diretto, ma non faccio il medico della Lazio e non sono autorizzato. Sono abbastanza ottimista per entrambi. La mia impressione è di una fermata prudenziale e preventiva, per non rischiare. Spero sia così. Luis Alberto soffre da parecchio tempo in quella zona della gamba, ma non ha una lesione. Con la giusta terapia può tornare presto in campo. Più o meno è una specie di pubalgia. Faccio solo ipotesi dovute alla mia professionalità. Con questi infortuni non bisogna rischiare, si potrebbe andare incontro a stop più lunghi".

Nel frattempo la squadra potrà godere di due giorni di riposo per la Viglia e per Natale. Il ritorno in campo è fissato per Santo Stefano alle 15 per cominciare la preparazione in vista del match di Frosinone. La sfida dell'Olimpico sarà l'ultima ufficiale del 2023.