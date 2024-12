Lazio-Atalanta: all'Olimpico in scena un thriller d'alta classifica per l'ultima dell'anno

Roma 27 dicembre 2024 - Se questa partita si fosse disputata a Natale staremmo parlando di una sorta di "Poltrona per due" tra due delle attuali squadre di vertice del campionato, ma la partita dell'Olimpico non si presenta come una commedia, ma bensì come un thriller. Nella giornata di sabato 28 dicembre 2024 Lazio e Atalanta si affronteranno nella loro rispettiva ultima partita di 2024 con in palio tre punti pesantissimi per gli equilibri attuali della classifica. Un match ad alta tensione dove i biancocelesti cercheranno di rientrare prepotentemente anche nei discorsi relativi allo scudetto, mentre i bergamaschi vogliono fare ulteriore selezione nella loro attuale fuga solitaria, cercando così di spaccare la graduatoria nella sua parte più elevata. Comunque finirà si aprirà un diverso ventaglio di possibilità per le rivali, in quella che a tutti gli effetti è l'ultima partita dell'anno e la penultima del girone d'andata.

Per la Lazio la sfida contro l'Atalanta non arriva nel momento migliore della loro stagione. Dopo una lunghissima serie di risultati positivi, i capitolini hanno fatto più fatica nelle ultime quattro sfide giocate, inciampando anche in un paio di risultati negativi. Prima infatti i biancocelesti sono caduti a sorpresa nella trasferta di Parma, subendo le ripartenze dei ducali fino a capitolare. I ragazzi di Baroni sembravano essersi ripresi con il doppio successo sul Napoli tra coppa e campionato, insieme alla vittoria contro l'Ajax, ma nella sfida di Serie A successiva è avvenuto il disastro. Una Lazio fino a quel momento imbattuta all'Olimpico è caduta facendo un grande tonfo al suolo, schiantata 0-6 da un'inarrestabile Inter. Un ko che ha scosso i laziali, lasciando evidenti scorie anche nell'ultima giornata prima di Natale, vinta con grande fatica contro un mai domo Lecce, capace in dieci uomini di vendere carissima la pelle a Zaccagni e compagni. Ora di fronte a loro c'è la chance del definitivo riscatto contro l'attuale capolista ed è chiaro che non la si vorrà far sfuggire.

L'Atalanta non ha però alcun interesse a ridare slancio ai laziali, al contrario un successo all'Olimpico farebbe una netta selezione tra le prime tre e il resto del gruppo. I biancocelesti, attualmente al quarto posto, sono la prima squadra del secondo gruppo di inseguitrici, composto anche da Fiorentina e Juventus. Uscire con i tre punti da quest'ultima partita del 2024 lancerebbe i nerazzurri a quota 43, lasciando a i 34 capitolini: un -9 duro da recuperare, specialmente quando l'Atalanta marcia al ritmo attuale di ben 11 vittorie consecutive in Serie A, un numero spaventoso, che aumenta a ben 15 vittorie in 17 partite considerando le altre competizioni, con i due stop arrivati solo in Champions League (pareggio con il Celtic e ko contro il Real Madrid). Il sogno scudetto non sembra mai così vicino dal realizzarsi come quest'annata. Anche nelle partite più difficili Gasperini riesce a trovare soluzioni: dai gol vittoria di Zaniolo, alle giocate di De Ketelaere, sempre più leader carismatico e tecnico della formazione; indizi tipici di una squadra costruita per vincere titoli, pronta a bissare l'Europa League dello scorso anno con ulteriore argenteria da esporre nella sala trofei del club.

Per una partita di tale importanza l'Aia ha scelto uno dei suoi migliori arbitri per dirigere la sfida. Ci sarà Davide Massa della sezione di Imperia ad arbitrare la gara. Il fischietto ligure sarà coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Rossi, con Manganiello come quarto uomo; in sala Var ci saranno Di Paolo e Sozza. Per il direttore di gara si tratterà della diciottesima partita della propria stagione, la numero 8 di Serie A, a cui ne aggiune una moltitudine a livello internazionale. Oltre a 1 partita di Serie B, Massa ha diretto anche 5 partite di Champions League, 2 di Nations League, 1 di UAE Pro League (Emirati Arabi) e 1 di Saudi Super Cup (Arabia Saudita). Sono 29 gli incroci tra il fischietto di Imperia e la Lazio, con uno score di 12 successi biancocelesti, 7 pareggi e 10 sconfitte. Con l'Atalanta sono 23 i precedenti con il direttore di gara scelto per la partita, il bilancio è di 8 successi bergamaschi, 5 pareggi e 10 sconfitte.

Probabili formazioni

Per la sfida alla capolista, Baroni deve fare i conti con ben tre assenze, ovvero Noslin, Pedro e Vecino. Scelte dunque abbastanza ridotte all'osso per una sfida di così alto profilo. L'unico ballottaggio vero è tra i quattro di difesa, con Lazzari attualmente in vantaggio su Marusic per la fascia destra, dove andrà a completare il reparto con Gila, Romagnoli e Nuno Tavares. In porta c'è Provedel, mentre in mediana spazio ancora alla coppia composta da Guendouzi e Rovella. In attacco Castellanos punta ad essere nuovamente protagonsita e guiderà l'attacco, supportato da Isaksen, Dia e Zaccagni.

Purtroppo Gasperini deve fare a meno di Retegui, anch'egli infortunatosi nei giorni precedenti. L'attacco sarà dunque gestito con ogni probabilità da Lookman, supportato da De Ketelaere e Pasalic, con la possibilità di alternarsi al belga nel ruolo di centravanti. In mediana Ederson e De Roon detteranno i ritmi del centrocampo, mentre sulle fasce Ruggeri è favorito su Zappacosta a sinistra, con Bellanova a destra. In difesa Koussounou al momento è favorito su Djimsiti per completare il terzetto difensivo con Hien e Kolasinac, davanti a Carnesecchi.

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Marco Baroni.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, de Roon, Ruggeri; De Ketelaere, Pasalic; Lookman. All. Gian Piero Gasperini.

Dove vedere la partita

La partita fra Lazio e Atalanta dello stadio Olimpico, valevole per la diciottesima gioranta di Serie A, inizierà alle ore 20:45 di sabato 28 dicembre 2024. La partita sarà visibile in televisione su Sky, in diretta sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). L'incontro sarà disponibile anche in streaming su Dazn, con collegamento in diretta a partire dalle 20:15. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un Timvision Box, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. In streaming il match sarà disponibile anche sulle piattaforme di Sky Go e Now. Su Sky la telecronaca della sfida sarà affidata a Riccardo Gentile e Luca Marchegiani. Su Dazn invece il commento del match sarà affidato a Riccardo Mancini ed Emanuele Giaccherini.