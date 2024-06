Mercato Lazio: Baroni è realtà, ora è necessario ringiovanire la rosa

Roma 12 giugno 2024 - Ieri è stata la giornata delle ufficialità in casa Lazio, con un addio pesantissimo compensato in parte da un annuncio atteso ormai da diversi giorni in tutto l'ambiente. La notizia dell'addio ufficiale di Luis Alberto è stato infatti bilanciato dal comunicato dell'accordo definitivo raggiunto dal club biancoceleste con Marco Baroni per portare sulla panchina capitolina il tecnico fiorentino, diventando così il terzo allenatore in meno di un anno a sedere sulla panchina degli aquilotti. Questo il breve comunicato della Lazio che ha annunciato l'ingaggio del tecnico: "La S.S. Lazio comunica di aver affidato l'incarico di allenatore della Prima Squadra a Marco Baroni. Il tecnico, a partire dal prossimo 1° luglio, si legherà al club biancoceleste con un contratto pluriennale. A Baroni il benvenuto nella Capitale e l’augurio di un buon lavoro da parte di tutta la famiglia biancoceleste".

Ancora tutta da scoprire però quale squadra ci sarà agli ordini dell'allenatore toscano. L'obiettivo di Fabiani, dichiarato nella lunga intervista rilasciata ai canali ufficiali del club, è quello di ringiovanire una delle rose più anziane, non solo del calcio italiano, ma di tutti i top campionati europei. In questo senso si può dire che la cessione del classe '92 Luis Alberto e l'ingaggio di Loum Tchaouna, nato nel 2003, sono le due operazioni simbolo di quella che si propone essere una complicata operazione di ringiovanimento della rosa. Un obiettivo complicato che probabilmente passerà anche da un iniziale ridimensionamento delle ambizioni di questa squadra. Il ciclo forse migliore dell'epoca Lotito è giunto al termine questa stagione, ora è necessario aprirne un altro e probabilmente partirà con idee inizialmente più modeste per poi provare a tornare nell'Olimpo del calcio continentale.

Un altro reparto che potrebbe subire un interessante ringiovanimento degli interpreti è senza dubbio la difesa. Stando a quanto infatti trapela nella giornata di oggi da Formello, il nuovo obiettivo dei biancocelesti arriverebbe dal Verona e porterebbe a Juan David Cabal. Ragazzo colombiano classe 2001, è approdato in Italia la scorsa estate, quando gli scaligeri lo prelevarono dall'Atletico Nacional. Il sudamericano quest'anno ha gioito della cura Baroni e potrebbe apprezzare molto il passaggio in biancoceleste, ripercorrendo i passi del suo tecnico di questa stagione. Il giocatore sacrificato per fare posto al sudamericano potrebbe essere Hysaj. Il difensore albanese è duttile e una certezza in termini di qualità e continuità di rendimento: non di certo un fenomeno, ma un gregario affidabile su cui fare conto quando c'è bisogno. I dati anagrafici e contrattuali infatti indicano come Pellegrini potrebbe essere il futuro, mentre l'ex Napoli la potenziale cessione. Hysaj è un classe '94, guadagna 2,2 milioni di euro e ha il contratto in scadenza nel 2025, mentre l'ex Juventus sarà riscattato il giugno 2025 ed è un classe '99 dallo stipendio inferiore.