Mercato Lazio: Kamada ha scelto il biancoceleste, esercitata la clausola di permanenza

Roma 29 maggio 2024 - Da oggetto misterioso a prezioso jolly imprescindibile, la prima stagione italiana di Daichi Kamada non si può di certo catalogare come semplice o noiosa. Arrivato a parametro zero dall'Eintracht Francoforte, dopo che il giocatore aveva visto naufragare la trattativa con il Milan dopo essere stato a lungo sedotto dai rossoneri. Nonostante le tante dichiarazioni di Sarri in favore del giapponese, l'amore tecnico non è mai sbocciato definitivamente: costretto a dover fare le veci di Milinkovic-Savic, non si è ritrovato negli schermi del tecnico toscano, finendo sempre più lontano nelle rotazioni biancocelesti.

L'addio di Sarri e il conseguente arrivo di Tudor hanno però segnato un cambio della guardia in casa laziale e la rinascita del nipponico. Proprio come fatto inizialmente da Sarri, anche Tudor punta sulla duttilità del proprio centrocampista, affidandogli però compiti completamente diversi rispetto a quelli riservatigli dall'allenatore toscano. Le scelte del tecnico croato esaltano l'intelligenza tattica di Kamada e la sua versatilità lo rendono un vero e proprio jolly, capace di diventare un ottimo playmaker quando schierato in mediana e un pregevole rifinitore se avanzato sullo scacchiere di gioco. Tutto ciò lo ha reso uno dei protagonisti a sorpresa del grande finale di stagione biancoceleste, portando così alla ribalta la situazione sul suo contratto, con scadenza il prossimo 30 giugno, ma con opzione in favore del giocatore per un rinnovo triennale con i capitolini.

Nelle ultime giornate la situazione aveva tenuto molto banco perché il silenzio assordante del giocatore e del suo entourage hanno fatto sempre più tremare l'ambiente laziale, nonostante le rassicurazioni di Lotito e Tudor in conferenza stampa. Specie se sommate alle voci di mercato legate all'interesse di diversi club di Bundesliga e soprattutto del Crystal Palace, apparentemente pronto a mettere sul piatto ben 5 milioni a stagione per assicurarsi le prestazioni del giocatore asiatico. Paura crescente per l'esercizio di questa clausola, soprattutto perché la scadenza della stessa (31 maggio) si avvicinava sempre più.

L'incontro di oggi pare però aver riportato il sereno a Formello sulla situazione del centrocampista giapponese. Nella giornata di oggi infatti l'entourage di Kamada avrebbe limato gli ultimi dettagli con Fabiani e gli altri uomini mercato della Lazio per limare gli ultimi dettagli prima di rendere ufficiale la permanenza del giocatore a Roma, sponda laziale. Il giocatore ha scelto di restare esercitando la clausola pattuita in estate, venendo incontro alle richieste della società e rinunciando così a un nuovo contratto. L'annuncio ufficiale in cui verrà confermato quanto le parti si sono dette in giornata è atteso per domani, con l'entourage del giocatore che rassicura come siano già stati inviati tutti i documenti del caso e salvo imprevisti, il contratto verrà regolarmente prolungato per permettere al giapponese di restare vestito con l'Aquila sul petto anche la prossima stagione di Serie A.