Mercato Lazio: Kamada tentato dal Crystal Palace

Roma 28 maggio 2024 - Una delle sorprese più liete del finale di stagione della Lazio rischia di rivoltarsi contro alla squadra come un boomerang. Quando è arrivato a zero in estate era considerato da molti uno dei pezzi pregiati del mercato, lui che è stato sedotto e abbandonato dal Milan, dopo l'uscita a zero da Francoforte, è stato accolto in biancoceleste, con il peso ingombrante dell'eredità di Milinkovic-Savic da dover riempire negli occhi non solo dei tifosi, ma anche di Maurizio Sarri. Forse proprio queste aspettative non fanno mai scoppiare l'amore tecnico tra il giapponese e il tecnico italiano. L'allenatore toscano ne tesse le lodi a ripetizione in conferenza stampa, ma queste non sono corrisposte dal minutaggio in campo: sempre più risicato, con prestazioni sempre meno convincenti.

La seconda parte di stagione del giapponese sembra una triste attesa del finale di stagione, quando, in base all'accordo stipulato in estate, avrà la chance di non rinnovare con i capitolini e tornare sul mercato dei parametri zero. In questo scenario arriva a sorpresa Tudor, dopo le dimissioni di Sarri e nasce un nuovo amore tecnico per il centrocampista nipponico. Con il croato in panchina, Kamada torna protagonista nella Lazio, anzi diventa un vero e proprio jolly del reparto mediano, schierato sia davanti alla difesa, sia in trequarti campo. Il numero di reti e assist per il giocatore asiatico non sono esplosi, ma le prestazioni ha mostrato perché in estate il numero 6 biancoceleste fosse sui taccuini di mezza Europa.

Se però la decisione in estate di lasciare in mano al giocatore l'opzione di rinnovo per tre anni dopo questa prima stagione sembrava una scelta intelligente, un paracadute in caso di stagione fallimentare, che però in questo momento sta rischiando di avere un finale di storia tutt'altro che lieto per i colori laziali. In queste ore infatti il Crystal Palace avrebbe alzato il proprio pressing sul giocatore e starebbe cercando di dissuaderlo dall'esercitare l'opzione con la Lazio per volare a Londra. Sul tavolo infatti i The Eagles mettono un contratto con scadenza nel 2029 e si parla addirittura di uno stipendio da capogiro di circa cinque milioni di sterline con bonus stagionale per arrotondare verso l'alto questi numeri.

Dovesse venire confermata quest'offerta, la Lazio al momento non avrebbe a disposizione la forza economica per competere con i londinesi. Per questo Lotito e Fabiani sperano nel rapporto tra il giapponese e Tudor, unito dalla centralità di Kamada nel progetto tecnico del croato per allontanare queste voci. Stando a quanto emerge da Formello, il giocatore apprezzerebbe una permanenza sulla sponda biancoceleste del Tevere, ma al tempo stesso preferirebbe un nuovo accordo, ritoccato verso l'alto, invece del rinnovo triennale del contratto pattuito l'estate scorsa. L'unica certezza al momento è che il presidente capitolino non farà follie per trattenere a Roma il proprio numero 6: in caso di asta la Lazio non rilancerebbe nei confronti del Crystal Palace. Nelle prossime ore i nodi al pettine si potrebbero sciogliere, in un senso o nell'altro.