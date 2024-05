Mercato Lazio: Luis Alberto e Al Duhail sempre più vicini, dopo Tchaouna pronto Noslin?

Roma 31 maggio 2024 - Se lo scorso anno il mercato laziale fu caratterizzato da un forte immobilismo nelle prime settimane, per poi sbocciare nella fase finale delle trattative, il piano attuale sembra invece quello di concludere quanto prima i primi colpi indispensabili e poi eventualmente cercare di capire se si apriranno occasioni dopo l'Europeo per andare a puntellare dove ci sono carenze meno evidenti, oppure per rimpiazzare possibili cessioni eccellenti. In questo clima a Formello, dopo la separazione con Felipe Anderson a parametro zero, ufficiale solo il prossimo 30 giugno, ma di fatto già avvenuta, si avvicina sempre più il giorno d'addio anche per Luis Alberto, per una Lazio che in un colpo solo perderà i due suoi migliori fantasisti.

Stando a quanto filtra infatti dagli uomini mercato laziali, l'accordo per il passaggio dall'Italia al Qatar del mago di San José del Valle è sempre più vicina. L'affare si sta indirizzando sulla base di 10 milioni di euro più bonus per permettere ai capitolini di massimizzare gli incassi. Attualmente infatti in caso di cessione del centrocampista spagnolo, il 30% del guadagno sarebbe destinato alle casse del Liverpool. Sfruttando invece i bonus, la quantità di denaro diretta nelle casse dei Reds si ridurrebbe al minimo. Sta così per giungere al termine questa storia di amore nata nel gennaio del 2017, con il passaggio dall'Inghilterra all'Italia. Da allora Luis Alberto ha vestito la casacca biancoceleste per 352 volte in partite ufficiali, segnando 58 gol e fornendo 81 assist, rendendolo uno dei simboli dell'era recente del presidente Lotito.

Per giocatori che se ne vanno, altri dovranno prendere il loro posto e stando a quanto trapelato dagli uffici laziali nelle scorse giornate, si è ormai chiuso l'accordo che porterà Tchaouna in biancoceleste. Alla Salernitana andrà una cifra intorno agli 8 milioni di euro, il 40% dei quali sarà corrisposto al Rennes, precedente proprietario del cartellino, per il giocatore invece un contratto pluriennale. Nell'idea di Fabiani, il ragazzo francese originario del Ciad è il sostituto di Felipe Anderson nello scacchiere capitolino, mentre nelle scorse ore sarebbe stato individuato anche chi dovrebbe allo stesso modo prendere il posto del mago spagnolo, prossimo all'approdo in Qatar.

La Lazio avrebbe infatti fatto la prima mossa per battere la concorrenza e vestire di biancoceleste Tijjani Noslin. L'olandese è uno degli eroi della seconda parte di stagione del Verona: arrivato in inverno in quella che è stata una vera rivoluzione per gli scaligeri, è stato sempre tra i migliori in campo per i gialloblu, collezionando 5 gol e 4 assist in 17 partite. Numeri impressionanti per un jolly d'attacco, capace sia di giocare in trequarti, sia sull'esterno, sia come prima punta. Così, forte degli ottimi rapporti con la società veneta, Lotito e Fabiani hanno cercato di fare la loro mossa, offrendo 12 milioni di euro alla squadra veronese, Setti però vuole massimizzare l'incasso e parte da una base d'asta di 15 milioni di euro. Forte del lavoro svolto insieme e delle trattative concluse con buon esito negli ultimi anni, i biancocelesti possono avere una corrente preferenziale in questa trattative, ma la tempestività sarà fondamentale, per evitare inserimenti indesiderati nei discorsi tra le due squadre.