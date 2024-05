Mercato Lazio: Tchaouna può essere il primo colpo per Tudor. Mandas la carta per Colpani?

Roma, 29 maggio 2024 – Il mercato entra subito nel vivo e prima ancora della sua apertura la Lazio punta a chiudere il proprio primo affare. Nello specifico i capitolini sono vicinissimi a chiudere l'accordo per il passaggio di Loum Tchaouna dalla Salernitana ai biancocelesti. Nella giornata di ieri il ds laziale Fabiani aveva parlato delle potenzialità di alcuni giocatori della formazione campana e in queste ore infatti starebbe definendo il passaggio del ragazzo francese nato nel Ciad proprio in maglia Lazio.

Si parla di un accordo di circa 8 milioni di euro, ovvero il valore della sua clausola rescissoria per portare dalla Campania alla Capitale il giocatore classe 2003, in un affare che porterà il 40% dei soldi dell'accordo al Rennes, vecchia proprietaria del cartellino. Il giocatore si legherà al club biancoceleste con un contratto quinquennale, con scadenza nel giugno 2029. Nell'idea della dirigenza capitolina, il ragazzo della Salernitana sarà il sostituto di Felipe Anderson, dopo il saluto del Pipe per colare in Brasile al Palmeiras. In trentacinque presenze stagionali fra Serie A e Coppa Italia, Tchaouna ha totalizzato sei gol e quattro assist, risultando forse il migliore della disastrosa stagione granata.

Il franco-ciadiano non è però il solo giocatore sul taccuino della Lazio per cui ci potrebbe essere un'accelerata nelle prossime ore. Non è infatti un segreto che i biancocelesti siano sulle tracce di Colpani ormai da diverse settimane e in questo momento sembra essersi aperto uno spiraglio che potrebbe permettere ai biancocelesti di strappare il sì alla formazione brianzola. Il flaco classe '99 è il sostituto designato di Luis Alberto, ormai in rottura totale con la società e candidato a una cessione in questa sessione di mercato. La richiesta economica dei biancorossi però supera i venti milioni e in casa capitolina si stanno studiando eventuali contropartite per abbassare queste pretese.

Oltre al cartellino di Akpa Akpro, protagonista a sorpresa della seconda parte di campionato con i lombardi, l'imminente cessione di Di Gregorio, diretto alla Juventus ha aperto lo spiraglio per un secondo nome in uscita dalla Lazio come eventuale contropartita tecnica. La seconda metà di stagione di Mandas ha messo in mostra tutte le qualità dell'estremo difensore ellenico, aiutando la Lazio nella sua riscossa di fine stagione, sopperendo benissimo all'infortunio di Provedel. Con il rientro dell'azzurro però lo spazio per l'ex Ofi Creta si è riduce a zero, Tudor è stato chiaro sull'argomento: nessuna alternanza dove esistono gerarchie precise. Così in casa laziale si sta valutando come far fruttare al massimo il talento classe 2001 nato nel Pireo e oltre a una possibile cessione in prestito, non è da sottovalutare la pista che lo vedrebbe come contropartita per arrivare a Colpani, visto l'interesse manifestato dal Monza nei suoi confronti. Il rientro di Maximiano dal prestito all'Almeria copre anche il ruolo di secondo portiere, rendendo la situazione molto calda in termini di mercato. La cessione definitiva del mago laziale Luis Alberto potrebbe essere la prima tessera di questo domino di mercato a cadere, per portare poi il fantasista del Monza a vestire il biancoceleste.