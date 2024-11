Niente Ajax per i tifosi laziali, la sindaca di Amsterdam: “Non sono i benvenuti”

Amsterdam 26 novembre 2024 – I tifosi della Lazio non potranno assistere alla sfida contro l'Ajax nella Johan Cruijff Arena. È questa la decisione che il sindaco di Amsterdam ha comunicato oggi in una nota congiunta con il capo della polizia e del capo procuratore, a circa tre settimane dall'incontro previsto. La prima cittadina ha infatti scelto di vietare la trasferta ai tifosi laziali nella sfida in programma tra i lancieri e i biancocelesti del prossimo 12 dicembre. Sullo sfondo le violenze che registrate nel dopo partita di Ajax-Maccabi Tel Aviv.

Nella dichiarazione congiunta rilasciata dalla sindaca di Amsterdam, Femke Halsema, insieme a forze di polizia e procuratore capo si legge che “i tifosi della Lazio non sono benvenuti ad Amsterdam”. Ed ecco spiegato perché: "Il rischio di manifestazioni criminali di estrema destra, antisemite, razziste e di disordini pubblici è troppo alto. Alcuni sostenitori della Lazio sono noti per le loro simpatie estremiste di destra e fasciste e per le espressioni antisemite e razziste, incluso il saluto nazista, l'esposizione di svastiche e l'abuso dell'immagine di Anna Frank. Non c'è posto ad Amsterdam per espressioni di razzismo e fascismo".

La sindaca ha dichiarato come attualmente la città sia reduce da un clima di forte tensione, facendo riferimento alle aggressioni a discaito dei tifosi israeliani del Maccabi Tel Aviv. La prima cittadina fa riferimento anche alle risorse limitate di poliziotti disponibili. “Il giovedì della partita (12 dicembre, ndr) - si legge nella nota riportata dal Telegraaf - è uno dei periodi più intensi per lo shopping serale natalizio. La polizia al momento non ha abbastanza opzioni per assicurare la sicurezza sia del pubblico generalista, sia dei tifosi”.

La partita è considerata ad alto rischio, sia per la storia del club olandese, sia per lo status di alcune falangi del tifo biancoceleste. Solo a marzo dell'anno scorso, la polizia tedesca aveva fermato un gruppo di tifosi della Lazio, che erano stati filmati mentre facevano il saluto romano alla birreria Hofbraeuhaus di Monaco prima della partita di Champions League contro il Bayern Monaco. Non è la prima volta che una trasferta in Olanda viene vietata ai capitolini: laziali e romanisti in sfide diverse, sono stati banditi dal De Kuip di Rotterdam, stadio del

Feyenoord.