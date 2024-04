Le altre. Mantova e Atalanta alla prova delle venete

L’ultima giornata della regular season del girone A di serie C non pone particolari assilli a Mantova ed Atalanta Under 23. I virgiliani sono già sicuri della promozione in serie B, mentre i nerazzurri affronteranno i playoff. I biancorossi di Possanzini, dopo tre sconfitte di fila, ospitano il Legnago. La compagine bergamasca, invece, dovrà fare le prove degli spareggi-promozione in casa dell’Arzignano che proverà a restare fuori dai playout.

Mantova (4-3-3): Sonzogni; Brignani, Redolfi, Bani, Celesia; Muroni, Burrai, Trimboli; Galuppini, Fiori, Mensah. All Possanzini. Atalanta U23 (3-4-2-1): Vismara; Palestra, Bonfanti, Ceresoli; Panad, Mendicino, Bernasconi; Capone, De Nipoti; Diao. All: Modesto. L.M.