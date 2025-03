Le comunicazioni della Lega dilettanti Marche. Tutte le date delle ultime giornate e delle gare di playoff e playout

La Lnd Marche ha comunicato le date di playoff e playout, ma anche la contemporaneità delle ultime due giornate dei campionati. Partendo da quest’ultime nei campionati di eccellenza le ultime due giornate si giocheranno di domenica, il 6 e il 27 aprile. In Promozione di sabato, il 5 e il 26 aprile. In Prima e Seconda Categoria sempre di sabato, il 26 aprile e il 3 maggio. Per i playoff e playout se non ci dovessero essere gare di spareggio sono state definite le date. In Eccellenza il primo turno playoff si giocherà domenica 4 maggio e la finale l’11 maggio. Per i playout turno unico l’11 maggio, eventuale spareggio il 4 maggio. In Promozione per i playoff eventuali spareggi il 4 maggio, primo turno l’11 maggio, finale il 18, spareggio vincenti finali playoff il 25. Per i playout turno unico l’11 maggio, eventuale spareggio il 4. In Prima Categoria per i playoff eventuali spareggi l’11 maggio, primo turno il 18, finale playoff il 25 e lo spareggio vincenti finali playoff il 1 giugno. Per i playout eventuali spareggi l’11 maggio, turno unico il 18. In Terza Categoria per i playoff eventuali spareggi il 24 maggio, primo turno il 31 e finale playoff il 7 giugno. In Promozione si giocherà la finale il 4 maggio. In Prima Categoria semifinali il 10 maggio e finale il 17. In Seconda Categoria i quarti di finali inizieranno il 10 maggio, poi semifinali il 17 e finale il 24.