Vis È arrivata l’ora di riprendere a vincere

Mancata concretezza sotto porta, direzione arbitrale avversa e bel gioco sono i tre protagonisti della serie cinematografica ideata (suo malgrado, a volte) dal regista Stellone. In questa opera, giunta al sesto episodio, non è però mai entrata in scena la vittoria. Anche a Pescara l’escalation di occasioni create nel secondo tempo non è bastata a garantirsi i tre punti. All’ Adriatico i biancorossi hanno dovuto fare i conti con una formazione di casa che è riuscita a trasformare la rabbia verso una sfortunata direzione arbitrale, in estrema resilienza. La fortuna tuttavia aiuta gli audaci e la traversa al novantesimo di Neri conferma la regola. L’ingresso di un incontenibile Okoro ad inizio ripresa sembrava tuttavia aver spostato l’ago della bilancia dalla parte dei pesaresi, dando l’impressione che dopo il 2-1, la terza rete sarebbe stata soltanto una questione di minuti. La doccia gelata arrivata a dieci dal termine ha però evocato negli uomini di Stellone brutti ricordi, facendo perdere consistenza alla spinta offensiva.

Vedersi sottrarre rigori limpidi, in questo caso due su Okoro, e colpire legni, 16 finora, è ormai diventata un’abitudine in casa Vis che si è palesata anche in quest’ ultima puntata. Per porre fine a questa irritante serie priva di vittorie, i biancorossi avranno l’opportunità di esibirsi sabato alle 15 davanti il proprio pubblico. L’avversario, la Pianese, è a dir poco lunatico. Dopo un orribile avvio di Marzo, in cui è stato sconfitto per 1-0 da Rimini, Gubbio e Spal, ha rialzato la testa contro la Torres nell’ ultima giornata.

Gli uomini di mister Alessandro Formisano, grazie alle reti di Mignani e Da Pozzo hanno così concretizzato un’ ottima prestazione, imponendosi di misura contro una Torres in crisi. I sardi, dopo aver raccolto un solo punto nelle ultime quattro partite sono stati superati al terzo posto proprio dal Pescara. La Pianese, invece, grazie a quest’ ultimo successo casalingo ha raggiunto quota quarantasette, accodandosi in questo modo al folto gruppo in lotta per il quinto posto. La posizione occupata attualmente della Vis è infatti messa in bilico da un Pineto e un Arezzo che, pur rallentando nell’ ultimo turno di campionato la loro marcia, hanno soltanto tre punti in meno degli uomini di Stellone (squalificato per ancora tre giornate). Il Pineto, pareggiando per 1-1 a Carpi, ha infatti raggiunto a quota quarantanove l’Arezzo, succube del ritorno di Mimmo di Carlo sulla panchina dell’ Ascoli. Imponendosi per 1-0, l’esperto tecnico bianconero ha infatti interrotto una serie di quattro vittorie consecutive dei toscani che sono ora costretti a guardarsi alle spalle. Al loro inseguimento infatti c’è proprio la Pianese che sabato a Pesaro vorrà continuare ad accorciare le distanze.

Lorenzo Mazzanti