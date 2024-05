Le decisioni del giudice sportivo. Aggredisce l’arbitro: squalifica fino a dicembre 2028 per il tecnico della Real Virtus Andrea Marcantonini

Maxi squalifiche in Promozione dopo gli spareggi di domenica scorsa. In particolare dopo la gara Real Virtus-Sangemini. Squalifica fino al 31 dicembre 2028 per l’allenatore della Real Virtus Andrea Marcantonini, fino al 31 luglio 2024 a carico del massaggiatore della Real Virtus Simone Martinetti, ammenda di 800 euro a carico della società Real Virtus (sanzione ridotta per il fattivo intervento di alcuni dirigenti che hanno interrotto l’aggressione fisica di un proprio tesserato all’arbitro). Il tutto "perché la terna arbitrale una volta avvicinatasi a fatica alla zona spogliatoi, veniva affrontata dall’allenatore della Real Virtus, Andrea Marcantonini aggrediva il direttore di gara afferrandolo violentemente per il collo, spingendolo e scuotendolo più volte, facendolo indietreggiare di qualche metro e colpendolo al volto con un violento schiaffo. Una volta arrivati i carabinieri nell’impianto sportivo la terna arbitrale poteva finalmente raggiungere la propria autovettura in virtù della "scorta" offertagli dai militari. Tuttavia la presenza dei carabinieri non impediva al Marcantonini ed altri tesserati e tifosi presenti, di continuare a minacciare ed ingiuriare pesantemente arbitro ed assistenti e uno di detti tifosi colpiva violentemente con una manata il finestrino".

Sei giornata di stop per Marco Fanini (Nuova Alba) "perché, al termine della gara, a margine di una rissa tra tesserati, colpiva con una violenta testata l’allenatore della squadra avversaria. Quattro turni di stop per Luca Cavalletti (San Venanzo) "per aver colpito con uno sputo alla nuca un calciatore della squadra avversaria".