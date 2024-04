LE GARE DI IERI. Mbappé spietato. Barcellona e Atletico vanno fuori

Notte di gol – 11 quelli segnati ieri in totale – nei quarti di Champions: centrano la qualificazione alle semifinali della coppa dalle grandi orecchie Paris Saint Germain e Borussia Dortmund, si ritroveranno l’una contro l’altra (per l’andata) il prossimo 30 aprile.

Sfida da notti magiche fra il Barcellona e i francesi: nel 4-1 finale per Mbappè e compagni ci sono ritmi altissimi sin dal primo minuto. Il vantaggio del Barca arriva con un guizzo di Yamal, che dopo aver lasciato sul posto Mendes serve il tocco vincente per Rapihnha. Poi però il PSG pareggia i conti a ridosso dell’intervallo con Dembelé, bravo a intercettare e insaccare in porta un filtrante rasoterra. Ma è alla ripresa che cambia tutto: al nono minuto del secondo tempo, assist di Hakimi e Tiro da fuori di Vitinha che ribalta il match. Il doppio colpo di grazia, che cancella il risultato dell’andata, arriva da Mbappè su rigore dopo un’entrata avventata della difesa spagnola su Dembelé. Sempre Mbappè chiude definitivamente i conti sul 4-1 all’88.

Scorpacciata di gol fra Borussia e Atletico (4-2): a segno per i tedeschi Brandt, Maatsen, Fulkrug (foto) e Sabitzer, va al prossimo turno la squadra di mister Terzic. Gli uomini del ‘Cholo’ Simeone hanno provato a rispondere con Correa e sfruttando un autorete di Hummels. Bravi i gialloneri a ribaltare il risultato dell’andata con una gara sempre in pressing per chiudere l’Atletico nella propria metà campo.