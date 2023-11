Le giovanili. Battute d’arresto per Under 17 e 15. Superlativa U13

Seconda battuta d’arresto per l’under 17 biancorossa: i dorici di mister Bilò, infatti, sono stati sconfitti dal Monterosi. Stessa sorte per l’under 15, che ha perso 2-0. Ha perso nello scontro diretto con la Roma, l’under 14 di mister Calvigioni. A Trigoria, i giallorossi hanno vinto per 3-0. Bene nei derby l’under 16, vincente 0-4 a Fermo, superlativa la prestazione dell’under 13 che al Dorico ha vinto contro l’Ascoli per 4-1. ANCONA UNDER 17: Ruzzi; Cilla, Altieri (45’ Fazzano), Latini (22’ st Schiavoni), Galeotti, Bassi (33’ st Tranquilli), Magini, Mancini (21’ st Vlaicu), Garavalli, Montagna (10’ st Pepa), Abagnale. A disp. Gubinelli, Parioli, Pierangeli. All. Bilò. ANCONA UNDER 16: Antonini; Giusepponi, Langella (34’ st Pecci), Calvari (37’ st D’Alesio), Balzani, Gutanu (34’ st Romitelli), Morichetta (18’ st Massini), Machedon, Ugolini (28’ st Canori), Maraschio (28’ st Giuliodori), Cacciari (1’ st Umanets). A disp. Talozzi, Konate. All. Tubaldi. ANCONA UNDER 15: Chionne; Reti (1’ st Fontinovo), Diamanti, Principi (1’ st Pascucci), Reucci, Amore (28’ st Pierpaoli), Di Giamberardino (7’ st Bracaccini), Roselli (28’ st Frascolla), Taborro, Crescentini (40’ Venturini), Antolini. A disp. Casettari, Peloni, Ausili, Pascucci. ANCONA UNDER 14 PRO: Vecchi, Rossetti (28’ st Galeotti), Torresi, Fiordelmondo (16’ st Spadoni), Natali, Ficosecco, Pallotta (28’ st Parisi), Parisi (1’ st. Marconi), Coscia, Antolini (23’ st Crescentini), Montecchiani (16’ st Gasparrini). A disp. Verdecchia, Baldi, Manzotti.