Le pagelle. Attacco esplosivo e Cannavò cursore è super

Vukovic 6: match da spettatore. Gestisce correttamente le poche occasioni in cui viene coinvolto.

Coppola6,5: re dei contrasti e delle uscite pulite.L’ ingenua ammonizione è l’unica pecca del match. Dal 27 st Ceccacci 6: combattivo. Con grande determinazione si butta nella mischia.

Palomba 6,5: oltre alle frequenti avanzate offensive dove non sfigura risulta solido difensivamente.

Zoia 6,5: preciso. Fornisce un assist pregevole per la doppietta di Nicastro ed un buon apporto in entrambe le fasi.

Peixoto 6,5: con ottimi allunghi offensivi risulta spesso pericoloso. A volte impreciso nella propria metà campo.

Di Paola 6,5: artigiano della qualità. Insidioso in varie occasioni, costante fornitore di ottimi palloni. Dal 15° s.t Tonucci 6: Grintoso e determinato.

Paganini 7: indispensabile. Pericoloso con un incornata alla mezz’ora è prezioso in ogni situazione.Fenomenale nel recupero palla.

Pucciarelli 6,5: dominatore della mediana.Con la sua classe sbilancia gli equilibri dal lato pesarese.

Cannavò 7,5: incontenibile. Da esterno è devastante in fase offensiva, fornisce l’assist per il gol del vantaggio. Risulta prezioso anche nelle chiusure difensive. Dal 15° s.t: Orellana 6: propositivo. Entra con lo spirito giusto. Un assist per la doppietta di Okoro e un pericoloso spunto offensivo rendono pregevole il suo ingresso in campo.

Okoro 8: devastante. Con una magia nel secondo tempo sigla una doppietta da cineteca. Dal 35° s.t Molina:n.g

Nicastro 8: impeccabile. Impreziosisce con una doppietta e tante giocate di qualità la sua solita partita di sacrificio per la squadra.

CARPI: Sorzi 5,5; Panelli 5 (1°s.t Figoli 5,5), Zagnoni 5, Calanca5; Tcheuna5, Forapani 5(28° s.t Nardi 5,5), Contiliano 5, Cecotti 5(1°s.t Mazzali 5); Sereni 5, Saporetti 6(22°s.t Stanzani); Sall 5(22 s.t’ Gerbi 5,5)

Arbitro Di Cicco di Lanciano 6: intransigente. Severo nel punire con il giallo ogni intervento al limite della regolarità

Lorenzo Mazzanti