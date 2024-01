Le pagelle dei leopardiani. Meli limita il passivo: è l’unico a salvarsi. Serata da dimenticare per Peretti e Veltri

MELI 6,5: a ben vedere limita il passivo compiendo un paio di interventi dall’elevatissimo coefficiente di difficoltà. Non è certo lui il colpevole della disfatta, anzi si è dimostrato pronto e reattivo.

SHIBA 5: l’impegno non si discute ma non è certamente esente dalle gravi colpe di un reparto che ha fatto acqua da tutte le parti.

PERETTI 4,5: non vogliamo gettargli la croce addosso, ma Paponi non può colpire di testa con i piedi ben saldi a terra e concedere a Fort un terzo gol siglato in beata solitudine. Non è assolutamente ammissibile, tra i professionisti.

VELTRI 4,5: d un certo momento i giocatori della Fermana gli sbucavano da tutte le parti. Serata nerissima per un ragazzo che ha doti, ma sembra che le stia dimenticando ormai da troppe partite.

LIPARI 6: almeno ci mette verve e vivacità. Sfiora la rete e cerca, nei limiti delle poche palle giocabili che gli arrivano di rendersi pericoloso sulla corsia di destra.

PRISCO 5,5: prestazione incolore e soffre maledettamente contro Scorza e Giandonato. Nessun lampo e qualche errore (GUIDOBALDI 5,5 pochissimi spunti ed una sola chance).

MORRONE 5,5: ci mette grinta e determinazione, ma nel naufragio generale non poteva bastare. Anche nei contrasti sembra la grigia copia del giocatore di qualche tempo fa.

CARPANI 5: una delle peggiori prove in maglia giallorossa di un calciatore che può e deve fare molto molto di più e tutto il collettivo, pesantemente, ne risente. Pretendiamo troppo? Soltanto perché sappiamo le sue doti.

LONGOBARDI 5,5: non era certamente da lui che ci si deve attendere miracoli. Fa quel che può ma oggettivamente non riesce a guadagnarsi la sufficienza. Si fa notare per qualche sgroppata ma è lontano dal suo standard migliore.

SBAFFO 5,5: a completare la giornata il giallo del capitano che deve saltare la prossima partita. Era e resta un giocatore di altissimo livello ed avrà ora il durissimo compito di trainare il gruppo.

MELCHIORRI 5: anche lui sbaglia un gol quasi fatto, a certificare la serata da incubo di tutta la squadra.