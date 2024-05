Le pagelle dei locali. Mattioli indovina la gara dell’anno. Nicastro incide

Neri F. 6,5: due interventi provvidenziali nei primi minuti, costretto a uscire dall’area con qualche affanno per tamponare, una sorta di libero aggiunto. (68’ Polverino 6).

Zagnoni 6: si attacca a Melchiorri anche lontano dall’area e "segna" un gol quando lo nega a Carpani mettendo il piede sulla linea di porta. Gara di grande intensità. Però perde Sbaffo nel gol del 3-3.

Rossoni 6: pulisce la sua mattonella con meticolosità, lucidità e carisma, un po’ ingenuo sul primo rigore.

Pucciarelli 8. Addomestica palloni, li distribuisce (bravo anche nel primo gol) e con una rasoiata perfetta e cinica firma il sorpasso (2-1). Inventa il gol che vale il campionato quando Pesaro era destinata all’inferno.

Nicastro 7: un rapace che affonda gli artigli al 26’ quando spinge in rete la palla del vantaggio. Lavora la palla del raddoppio. Sostanza e qualità. (69’ Obi 6, porta geometrie specie nel finale quando ce n’è bisogno)

Di Paola 6: aggressivo e reattivo da subito, sua la punizione a sorpresa nell’azione del quarto gol.

Neri G. 6: pressione e fisicità

Mattioli 7: una sua intelligente intuizione innesca l’azione del primo gol ,ci mette lo zampino anche nel secondo. E’ nel posto giusto quando deve raccogliere la palla vagante in area che frutta il 3-2. (78’ Mamona ng)

Molina 5,5: subito un buono spunto in avvio, poi rischia su una mano larga (ammonito), pochi spunti in avanti. (50’ Karlsson 6. Entra bene in partita)

Rossetti 6: intuizioni di mancino non sempre colte dai compagni, suo il tocco di testa libera Nicastro.

Da Pozzo 5,5: propositivo, ci mette anche intensità, suo il fallo di mano che provoca il rigore del pareggio.

Arbitro Perri 6: fischia un rigore dubbio per la Recanatese (il primo) ma poi dirige con precisione e autorevolezza.

d. e.