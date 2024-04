Le pagelle del grosseto. Il migliore in campo è bomber Marzierli, che si conferma cecchino implacabile

Raffaelli 6. Difficile da giudicare perché mai impegnato dalle conclusioni degli ospiti. Comunque una sicurezza. Ha giocato con tranquillità nel ruolo di esterno difensivo destro. Poi viene spostato a sinistra dopo l’uscita di Bruni. (25’ st Prati 6: ha portato il suo contributo). Saio 6,5. Sempre disinvolto e sicuro con Cretella completa la coppia centrale del reparto difensivo biancorosso Cretella 6,5. Ormai "sacrificato" nel reparto difensivo il capitano biancorosso riesce a confermarsi anche in questo nuovo ruolo. Bruni 6. Controlla con sufficienza la zona di sua competenza, ma a metà della prima frazione deve uscire dal campo per infortunio (23’ pt Romairone 6. Viene schierato nel reparto offensivo: buono il suo impegno). Riccobono 6,5. Ha giocato un gran numero di palloni aggiungendo alla sua qualità anche il sacrificio. (41’ st Bensaja sv). Sabelli 7. Divenuto il "fulcro" della manovra biancorossa alcune volte va anche alla conclusione. Sacchini 6,5. Ha risposto con intelligenza nei due ruoli diversi (centrocampo e difesa) in cui è stato chiamato. Rinaldini 5. Commette una serie notevole di errori sia con palla da fermo (calci d’angolo) sia con palla in movimento. Non è in giornata. (13’ st Davì 6: una gara secondo copione). Marzierli 8. Sblocca il risultato poco prima del riposo dimostrando le proprie caratteristiche di bomber e raddoppia in avvio di ripresa. Per ora sono 15 le reti realizzate. Fregoli 6,5. Al debutto dall’inizio il giovane biancorosso non dimostra emozione. Si muove con disinvoltura nel settore offensivo, ma è efficace anche in fase di recupero. (14’ st Violante 7. Un giovane dal gol facile). Allenatore Malotti 8. Cambia formazione, ma trova quella giusta: su nove gare sulla panchina biancorossa ha totalizzato 4 pareggi e 5 vittorie.