Le pagelle. Di Paola e DeVries danno brio, ma la ripresa è un calvario

Polverino 6. Incolpevole sui gol, ci mette la gamba, la mano, il pugno a seconda delle circostanze ma nulla può nel secondo tempo la testa comincia a girargli per gli innumerevoli palloni piovuti in area da tutte le parti e paga la pressione finale asfissiante dei sardi.

Zoia 6. Tiene la fascia con autorità nel primo tempo, nella riprese è fra i pochi a tentare di uscire dal guscio, poi finisce schiacciato assieme agli altri.

Zagnoni 6,5. Salva un gol fatto nel finale ma non basta

Nina 6,5. All’esordio mette fisicità nei contrasti e raddoppia ogni volta specie nel primo tempo, segna un gol spettacolare, poi cala alla distanza e paga dazio contro un centrocampo tecnicamente superiore. (72’ Rossetti 5.5. Entra nella fase più delicata e quando la squadra resta in dieci soffre più)

Sylla 6. Partecipa all’azione del primo gol, non si risparmia e infatti finisce la benzina a mezzora dalla fine, con la generosità supplisce a evidenti limiti tecnici.

Di Paola 6,5. Giocate di qualità, interdizione, conclusioni in porta, una delle quali fa gridare al gol nel primo tempo. Tiene a galla il centrocampo anche quando questo soccombe agli avversari (86’Marcandella ng)

De Vries 6,5. Nascono da lui alcuni dei pericoli maggiori per la difesa avversaria che la mezzapunta riesce sempre a tenere sulle spine. Lavora bene in orizzontale, gli manca la verticalità ma forse non è nel suo dna, l’impressione è che se osasse la penetrazione qualche volta in più forse potrebbe guadagnarsi anche un rigore o rischiare il gol (77’Mamona 5.5 energia ma non basta per impensierire la retroguardia sarda e far rifiatare i suoi)

Ceccacci 5,5. Il giovane si difende bene nel primo tempo, a disagio sulla rapidità di Sanat e Goglino. (86’ Rossoni ng)

Mattioli 5. Discreta prova nel primo tempo, in affanno nella ripresa, fino all’espulsione per doppio giallo.

Valdifiori 5,5. Questa volta si è visto poco, addomestica qualche pallone, prova dare ordine al centrocampo ma nella ripresa quando ci sarebbe bisogno della sua esperienza, patisce il dinamismo degli avversari con la palla che sembrava diventata un flipper, senza riuscire a interrompere il gioco dei sardi riprendendo in mano il pallino.

Da Pozzo 5. Partita anonima. (86’Cusumano ng)

SASSARI TORRES: Zaccagno 6, Dametto 6, Liviero 6, Ruocco 6,5 (85’Masala ng), Idda 5,5, Fischnaller 8, Antonelli 6,5, Giorico 7 (95’Kujabi ng), Fabriani 5,5 (56’Sanat 6,5) Menabò 5,5 (56’Goglino 7), Cester 6.

Arbitro. Lovison di Padova 6

d.e.