Le pagelle. Gli attaccanti si vedono poco. E anche il centrocampo fatica

Vukovic 5,5: non riuscendo a trattenere il tiro di Di Nardo viene anticipato da Forte e lo stende. Intuisce ma non riesce a respingere il potente rigore dello stesso Di Nardo. Uscendo a vuoto, poi, gli spalanca la porta in occasione del raddoppio. Tiene in vita la Vis al 58’ a tu per tu con Di Stefano

Bove 6: perde il duello fisico con Di Nardo in occasione del 2-0. Poi però estrae il coniglio dal cilindro con un incornata parabolica che con l’aiuto del palo si va a depositare direttamente in rete e rimette in corsa i suoi

Ceccacci 5,5: primo tempo non troppo sicuro

Zoia 5,5: prova ad accendersi con qualche cross insidioso nella ripresa dopo un timido primo tempo, prestazione non proprio brillante

Peixoto 6,5: propositivo. Cambiando corsia si mette in mostra soprattutto nella ripresa. È suo il gol che ridà vita ai biancorossi a pochi minuti dal termine facendo sperare nella clamorosa rimonta

Paganini 5,5: ingabbiato nella morsa rossoblù non riesce a emergere, una prestazione un po’ al di sotto delle precedenti

Di Paola 5,5: non ha inciso come suo solito sia in fase di impostazione che di conclusione, si fa notare solo per l’ammonizione avuta dopo che aveva fermato un avversario e per una punizione troppo debole.

Tavernaro 5,5: parte bene ma si spegne. Sullo scadere di un primo tempo in ombra, alza un pericoloso campanile che Bove trasforma in rete. Non rientra in campo alla ripresa

Pucciarelli 6: con qualche giocata individuale prova ad accendere la luce risultando pericoloso nel recupero con un tuffo di testa sulla deviazione del tiro di Paganini. Prova a legare i reparti.

Okoro 5,5: parte bene ma poi si spegne. Infatti in avvio con la sua agilità impensierisce la difesa molisana per poi eclissarsi con il trascorrere del tempo

Molina 5,5: determinato. Con grinta riesce a vincere qualche contrasto in fase offensiva ma sottoporta di lui non c’è ne traccia

Palomba 5,5: quando manca la palla di testa innesca unìaltra ripartenza pericolosa.

Orellana 6: combattivo. Subentrato a inizio ripresa è sempre nel vivo del gioco tra le linee e si guadagna una preziosa punizione poi calciata bene da Di Paola

Cannavò 5,5: appena entrato. grazie alle sue accelerazioni cerca di dar la scossa. Non riesce però mai a trovare il guizzo

Nicastro 5,5: contentuto magistralmente dalla retroguardia del Campobasso, non risulta mai pericoloso

Gambino: n.g

CAMPOBASSO: Forte 6,5; Celesia 6,5, Benassai 6,5, Mancini ng, Morelli 6, D’Angelo 6, Pellitter 6, Haveri 6, Forte 6,5, Di Stefano 7,5, Di Nardo 8, Posisio 6,5, Lombari 6, Baldassin 6, Calabrese 6.

Arbitro Nicolò Dorillo di Torino: 6

l. m.