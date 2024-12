Le pagelle. Leo difende e sforna cross. Giunti cresce e si fa sentire

GEMELLO 6,5 Viene chiamato in causa, nel primo tempo, di fatto sempre su calcio d’angolo. Respinge coi pugni per evitare complicazioni. Due parate nel finale su Morelli e Calabrese. Prende gol in pieno recupero ma la sua prestazione è ampiamente sufficiente.

MEZZONI 5,5 Qualche discesa, ma più controllato del solito. Rimedia un doppio giallo (il secondo severo) che lascia il Perugia in dieci a dieci minuti dal termine.

ANGELLA 6,5 Torna il capitano al centro della difesa. Prestazione sicura.

AMORAN 7- Sempre attento negli interventi e negli anticipi.

LEO 7 + adattato sulla fascia sinistra per necessità. Si destreggia con ordine, scende con facilità e serve a Seghetti l’assist per il gol. Nel finale torna a destra. Ottima prestazione.

TORRASI 5,5 C’è grande traffico in mezzo al campo, non riesce ad accendere la macchina. Poca iniziativa.

GIUNTI 7 Cresce nell’iniziativa e nella personalità. Al 20’ del primo tempo e al 20’ della ripresa ci prova dalla distanza con due belle conclusioni, però, centrali. Bravo nei recuperi.

BACCHIN 6 Zauli lo sceglie per la fascia destra. Al primo minuto ha la chance per sbloccare, è il più vivace anche se non trova lo spunto per fare male.

MATOS 6+ In teoria dovrebbe giocare alle spalle della punta, Marconi, invece gioca a tutto campo. Non è sempre lucido ma è comunque utile in tutte le fasi di gioco: nella ripresa dà il la al vantaggio.

LISI 6- si vede che vuole rimediare all’ultima sfida poco fortunata. Buona l’intesa con Leo, a tratti troppo frenetico.

MARCONI 5,5 la prima dall’inizio, un’occasione che sfrutta a metà anche perché non gli arriva grande supporto.

SEGHETTI 8 Entra, prima sblocca e poi fa il bis nel giro di una manciata di minuti. Raccoglie un assist di Leo sull’1-0, il 2-0 in ripartenza: si fa tutto il campo in velocità, salta il portiere in uscita e fa 2-0. Un fulmine. Purtroppo però non è fortunato: esce non al meglio e oggi sarà valutato dallo staff medico.

RICCI 6- Entra dalla panchina e ha un impatto soft.

BARTOLOMEI 6 Buon impatto nella fase cruciale della partita.

GIRAUDO s.v.

Francesca Mencacci